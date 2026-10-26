هوای آذربایجان غربی از چهارشنبه بارانی می شود؛ احتمال وقوع سیلاب

محمد قربانپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: از روز چهارشنبه با فعالیت سامانه با شی جدید شاهدرگبار باران، رعدوبرق، وزش تندباد و کاهش نسبی دما همراه خواهیم بود.

وی ادامه داد: بررسی آخرین الگوهای پیش‌یابی هواشناسی نشان می‌دهد که این سامانه بارشی فعالیت خود را تا روز جمعه ادامه خواهد داد.

قربانپور اضافه کرد: تمامی مناطق آذربایجان‌غربی تحت تأثیر فعالیت این سامانه قرار می‌گیرند و احتمال آبگرفتگی معابر، سیلابی شدن رودخانه‌ها و مسیل‌ها و برخورد صاعقه وجود دارد.

مدیرکل اداره‌کل هواشناسی آذربایجان‌غربی با تاکید بر ضرورت آمادگی دستگاه‌های عضو ستاد مدیریت بحران، از شهروندان خواست از تردد و اتراق در حاشیه رودخانه‌ها و مسیل‌ها خودداری کنند.

وی همچنین پرهیز از فعالیت‌های کوهنوردی، اجتناب از سفرهای غیرضروری و رعایت احتیاط در ترددهای شهری و جاده‌ای را از جمله توصیه‌های ایمنی در مدت فعالیت این سامانه برشمرد.

قربانپور با اشاره به احتمال خسارت به سازه‌های موقت و ساختمان‌های نیمه‌کاره در اثر وزش تندبادهای لحظه‌ای، بر ضرورت محکم‌سازی سازه‌ها و رعایت نکات ایمنی در ساختمان‌های نیمه‌تمام تاکید کرد.

وی در ادامه با اشاره به وضعیت دمایی و بارندگی استان در شبانه‌روز گذشته گفت: چالدران با دمای ۱.۶ درجه سانتی‌گراد بالای صفر، سردترین و مهاباد و میاندوآب با دمای ۲۲ درجه سانتی‌گراد بالای صفر، گرم‌ترین نقاط آذربایجان‌غربی بودند.