سردار رجبی: مناطق مرزی آذربایجان غربی نیازمند توجه ویژه‌ هستند

به گزارش خبرگزاری مهر، سردار سرتیپ محمدحسین رجبی روز دوشنبه در یادواره شهدای شهرستان میرآباد با تأکید بر ضرورت اولویت‌بندی مناطق محروم در اجرای طرح‌های عمرانی تصریح کرد: در حوزه مأموریت بسیج سازندگی و همچنین از طریق هماهنگی با نهادهایی مانند بنیاد شهید و امور ایثارگران، کمیته امداد و سایر مجموعه‌های فعال در مناطق محروم، باید پیگیری‌های لازم در اجرای طرحهای عمرانی ایپ مناطق انجام شود.

فرمانده سپاه شهدای استان با تأکید بر ضرورت جبران عقب‌ماندگی‌های مناطق تازه‌تأسیس اظهار کرد: مردم مرزنشین شهرستان سردشت با سابقه درخشان در دفاع از کشور و تقدیم شهدا و ایثارگران، شایسته برخورداری از بهترین خدمات و امکانات هستند و باید با تلاش مضاعف مسئولان، زمینه توسعه متوازن و تقویت زیرساخت‌های این منطقه فراهم شود.

وی با اشاره به موقعیت مرزی شهرستان میرآباد تصریح کرد: مردم این منطقه افتخار مرزبانی از ایران را بر عهده دارند و سابقه درخشانی در مجاهدت و دفاع از کشور در روزهای سخت داشته‌اند.

سردار رجبی با اشاره به نقش مردم میرآباد در دوران دفاع از کشور خاطرنشان کرد: ایثار مجاهدت و ازخودگذشتگی مردم این منطقه، حاصل تلاش و فداکاری شمار زیادی از شهدا و رزمندگان است.

وی، وحدت و هماهنگی میان مسئولان شهرستان را یکی از عوامل مهم پیشرفت دانست و گفت: خوشحال‌کننده است که میان مسئولان میرآباد همدلی، هماهنگی و وحدت رویه وجود دارد این موضوع یکی از رمزهای اصلی موفقیت است و باید با محوریت فرماندار و همکاری همه دستگاه‌های اجرایی استمرار پیدا کند تا زمینه توسعه شهرستان فراهم شود.