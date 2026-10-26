به گزارش خبرنگار مهر، سید محسن اماراتی شامگاه دوشنبه در اجتماع مردم آستانه اشرفیه با اشاره به حضور مردم در صحنه و نقش آن در خنثی‌سازی نقشه‌های دشمن اظهار کرد:حضور مردم جلوه‌ای از نصرت الهی و نشان‌دهنده قدرت جامعه در برابر قدرت مادی دشمن است.

دبیر مجمع گفتمان انقلاب اسلامی افزود:هرچه این حضور و ویژگی‌های ایمانی مردم پررنگ‌تر باشد،زمینه تحقق وعده‌های الهی نیز تقویت می‌شود.

وی با بیان اینکه بررسی سنت‌های الهی به شناخت محاسبات الهی کمک می‌کند، گفت: سنت‌های الهی در قرآن به گونه‌های مختلفی تقسیم شده‌اند؛ از جمله سنت‌های فردی و اجتماعی، مختص مؤمنان و کافران، مطلق و مقید و سنت‌های مربوط به دنیا و آخرت.

اماراتی تصریح کرد:در آیات ۷ سوره محمد، ۴۰ سوره حج و ۴۷ سوره روم نیز به یاری مؤمنان اشاره شده است.

سنت الهی تغییرناپذیر است

دبیر مجمع گفتمان انقلاب اسلامی با اشاره به تفاوت سنت‌های مطلق و مقید گفت:تحقق سنت مطلق به فعل انسان‌ها مشروط نیست، اما تحقق سنت مقید به انجام برخی اعمال وابسته است.

وی ادامه داد: از جمله شرایطی که برای بهره‌مندی از نصرت الهی بر آن تأکید شده، ایمان، صبر و استقامت است؛ مؤمنان نباید سست شوند، از دشمن هراس داشته باشند یا در برابر آن تن به سازش دهند.

اماراتی با اشاره به نمونه‌هایی از سال‌های آغازین انقلاب اسلامی اظهار کرد: در اردیبهشت ۱۳۵۹،عملیات نظامی آمریکا در طبس با شکست روبه‌رو شد و به تعبیر امام خمینی(ره)، شن‌ها مأمور خدا شدند و هواپیماهای دشمن را از بین بردند.

وی افزود: دو ماه بعد نیز کودتای نوژه خنثی شد و در شهریور همان سال جنگ ایران و عراق آغاز شد؛ جنگی که به گفته وی، کشورهای متعددی به صورت مستقیم و غیرمستقیم از رژیم بعث عراق حمایت کردند.

دبیر مجمع گفتمان انقلاب اسلامی تصریح کرد:جمهوری اسلامی در دوران جنگ، با وجود امکانات محدود، فشارهای داخلی و خارجی و شهادت شماری از علما و چهره‌های کشور، توانست ایستادگی کند.

اماراتی با اشاره به جنگ رمضان گفت:دشمن با وجود برخورداری از فناوری و امکانات گسترده،به اهداف خود نرسید و این رویدادها را از نمونه‌های نصرت الهی دانست.

وحدت و استقامت، زمینه‌ساز نصرت الهی است

دبیر مجمع گفتمان انقلاب اسلامی با تأکید بر ضرورت همبستگی میان مؤمنان گفت: اصلاح روابط،کنار گذاشتن اختلاف‌ها و تشکیل جبهه‌ای واحد در برابر دشمن، از الزامات حفظ انسجام است.

وی با بیان اینکه در کنار ایمان و تقوا، اطاعت از خدا و پیامبر در تحقق وعده‌های الهی نقش دارد، افزود:هرچه ایمان، تقوا، صبر و استقامت در جامعه پررنگ‌تر شود و مردم در مسیر اطاعت و وحدت حرکت کنند.

اماراتی با تاکید براینکه حفظ وحدت و تبعیت از رهبری، از عوامل مهم ایستادگی در برابر دشمن و زمینه‌ساز تحقق وعده‌های الهی است، اظهار کرد:اطاعت از خداو حفظ وحدت زمینه تحقق سنت‌های الهی و خنثی شدن نقشه‌های دشمن را بیشتر فراهم خواهد کرد.

وی با اشاره به جایگاه ولایت در جامعه اسلامی گفت:اطاعت از خدا و پیامبر، در دوران حاضر با پیروی از ولی‌فقیه و امام سید مجتبی خامنه‌ای (مدظله العالی )پیوند دارد.