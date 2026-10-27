به گزارش خبرنگار مهر، آیین رونمایی از کتاب «غریب غرب» نوشته پروانه نوری، روز سه‌شنبه پنجم آبان‌ماه، هم‌زمان با سالروز شهادت شهید سیدمحمدسعید جعفری در استان کرمانشاه برگزار خواهد شد.

این مراسم به میزبانی حوزه هنری انقلاب اسلامی استان کرمانشاه برپا می‌شود و فرصتی برای معرفی اثری با محوریت تاریخ، مجاهدت و هویت این سرزمین خواهد بود.

کتاب «غریب غرب» با ثبت خاطرات و بازگو کردن روایتی از گذشته، به بازخوانی بخشی از تاریخ و مجاهدت‌های قهرمانان این سرزمین می‌پردازد.

این اثر می‌کوشد با انتقال خاطرات و روایت‌های ماندگار، زمینه آشنایی بیشتر نسل امروز با شخصیت‌ها و قهرمانان نسل‌های پیشین را فراهم کند.

برگزاری آیین رونمایی از این کتاب در سالروز شهادت شهید سیدمحمدسعید جعفری، فرصتی برای توجه دوباره به خاطرات و روایت‌هایی است که در حفظ هویت تاریخی و انتقال میراث مجاهدت به نسل‌های آینده نقش دارند.