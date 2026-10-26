مقاومت ملت ایران مانع تحقق اهداف آمریکا در منطقه شده است

به گزارش خبرنگار مهر، سرهنگ امیرحسین بیاتی در دویست‌وچهلمین شب تجمع حماسی مردم شهرستان محلات اظهار کرد: آمریکا طی حدود ۲۵ سال گذشته با طراحی سناریوهای پیچیده و صرف هزینه‌های گسترده در منطقه غرب آسیا، به دنبال حفظ هژمونی جهانی و تسلط بر منابع انرژی بوده است، اما حضور مردم ایران در کنار رهبری، مانع تحقق بسیاری از اهداف این کشور شده است.

دبیر قرارگاه جهاد تبیین استان مرکزی و هادی سیاسی کشوری، با بیان اینکه سیاست‌های آمریکا صرفاً به مواضع سیاسی کشورها در قبال این کشور محدود نمی‌شود، افزود: تجربه کشورهای مختلف نشان می‌دهد که حتی همراهی با آمریکا و اتخاذ مواضع دوستانه نیز تضمینی برای مصون ماندن از زیاده‌خواهی‌های این کشور نیست، از این رو آنچه در مناسبات بین‌المللی اهمیت دارد، تأمین منافع قدرت‌های بزرگ است.

بیاتی با اشاره به جایگاه منابع انرژی در معادلات جهانی تصریح کرد: به اعتقاد ما تلاش آمریکا برای گسترش نفوذ بر کشورهای دارای منابع غنی انرژی، در راستای حفظ برتری جهانی و جلوگیری از ظهور قدرت‌های رقیب دنبال می‌شود و این رویکرد حتی متحدان نزدیک این کشور را نیز تحت تأثیر قرار داده است.

مقاومت، هزینه‌ای کمتر از تسلیم دارد

معاون سیاسی سپاه روح‌الله استان مرکزی با اشاره به مبانی فکری مقاومت اظهار کرد: امام شهید ما همواره بر این نکته تأکید داشتند که مقاومت هزینه دارد، اما هزینه مقاومت به‌مراتب کمتر از هزینه تسلیم شدن است .

بیاتی با اشاره به بیانات رهبر شهید انقلاب در روز عید مبعث درباره ضرورت شکل‌گیری بعثتی دوباره در جهان امروز گفت: ایشان با اشاره به گسترش ظلم، ستم و تباهی در جهان معاصر، بر ضرورت برخورداری از ایمانی عمیق برای مقابله با این شرایط تأکید داشتند.

وی، ایمان ابوذر را الگویی برای ایستادگی در برابر ظلم دانست و افزود: ایمان ابوذر دو شاخصه اساسی داشت، نخست اینکه در برابر ظلم سکوت نمی‌کرد و با صراحت موضع می‌گرفت و دوم اینکه برای دفاع از حق و تحقق اهداف جبهه حق، آمادگی داشت.

معاون سیاسی سپاه روح‌الله استان مرکزی ادامه داد: ملت ایران نیز در سال‌های گذشته با ایستادگی در برابر نظام سلطه، این ویژگی‌ها را به نمایش گذاشته است و امروز نیز باید با حفظ روحیه مقاومت، در برابر ظلم و زیاده‌خواهی ایستادگی کند.

دفاع از کشور، حقی مشروع و قرآنی است

بیاتی با اشاره به مباحث مطرح‌شده درباره ضرورت برگزاری همه‌پرسی در موضوع مقاومت بیان کرد: دفاع از کشور و مقابله با تجاوز، موضوعی نیست که اصل آن به‌سادگی در معرض تردید قرار گیرد، بلکه آنچه می‌تواند محل بحث و مشورت باشد، شیوه‌ها، تاکتیک‌ها و نحوه مواجهه با دشمن است.

وی با اشاره به ماجرای جنگ احزاب در صدر اسلام گفت: پیامبر اکرم(ص) در موضوع دفاع از مدینه، اصل دفاع را کنار نگذاشتند، بلکه درباره چگونگی مقابله با دشمن و شیوه‌های دفاعی با دیگران مشورت کردند.

دبیر قرارگاه جهاد تبیین استان مرکزی و هادی سیاسی کشوری،با تأکید بر اهمیت عقلانیت در تصمیم‌گیری‌های دفاعی افزود: مشورت با صاحب‌نظران درباره روش‌های مقابله با تهدیدها، امری عقلانی است، اما نباید اصل حق دفاع از کشور با اختلاف‌نظر درباره تاکتیک‌ها و شیوه‌های اجرایی اشتباه شود.

وی با اشاره به ضرورت پرهیز از دوقطبی‌سازی در جامعه تصریح کرد: نباید گروهی به‌عنوان مدافع عقلانیت و صلح و گروهی دیگر به‌عنوان جنگ‌طلب معرفی شوند زیرا نه جنگ به‌خودی‌خود اصالت دارد و نه صلح بدون توجه به شرایط و منافع ملی قابل ارزیابی است.

بیاتی گفت: معیار اصلی در هر تصمیمی باید حفظ استقلال، هویت ملی، تمامیت ارضی و منافع ملت ایران باشد و مردم نیز حق دارند در برابر تهدیدها از کشور خود دفاع کنند.

اتحاد ملی، ضرورتی برای عبور از شرایط حساس

معاون سیاسی سپاه روح‌الله استان مرکزی با تأکید بر ضرورت حفظ وحدت ملی گفت: تجربه‌های گذشته نشان داده است که اختلافات داخلی و درگیری‌های جناحی می‌تواند زمینه‌ساز سوءاستفاده دشمن شود.

وی با اشاره به توصیه تاریخی امام خمینی(ره) مبنی بر اینکه «هرچه فریاد دارید بر سر آمریکا بزنید»، افزود: این توصیه بر ضرورت پرهیز از اختلافات فرسایشی داخلی و توجه به عوامل اصلی تنش‌ها تأکید داشت و امروز نیز حفظ انسجام اجتماعی باید مورد توجه همه جریان‌های سیاسی و اقشار جامعه باشد.

بیاتی ادامه داد: در شرایط کنونی، ایجاد تفرقه می‌تواند از سوی دشمن به‌عنوان نشانه ضعف تلقی شود از این رو، باید زمینه حضور همه سلایق و دیدگاه‌هایی که دل در گرو ایران دارند، در اجتماعات مردمی فراهم شود.

وی با بیان اینکه ایران و اسلام در نگاه ملت ایران پیوندی ناگسستنی دارند، اظهار کرد: ایران برای ما سرزمینی با هویت تاریخی و فرهنگی و جایگاهی مهم برای جامعه اسلامی است و حفظ استقلال و تمامیت ارضی کشور، در کنار پاسداری از ارزش‌های دینی، اهمیت ویژه دارد.

معاون سیاسی سپاه روح‌الله استان مرکزی افزود: گسترش مشارکت اقشار مختلف جامعه می‌تواند در تقویت همبستگی ملی و انتقال پیام انسجام مردم ایران مؤثر باشد.

بیاتی با اشاره به تفاوت توان اقتصادی و نظامی ایران و آمریکا بیان کرد: جمهوری اسلامی ایران در شرایط دشوار اقتصادی و با تکیه بر طراحی‌های بومی، تغییر ساختار نیروهای مسلح، توسعه تسلیحات کارآمد و تقویت نیروی انسانی، توانسته است الگوهایی از جنگ نامتقارن را توسعه دهد.

وی افزود: در این رویکرد، بهره‌گیری از فناوری‌های بومی، پهپادها، تجهیزات متناسب با شرایط عملیاتی و تقویت توانمندی‌های نیروهای مسلح، امکان مقابله با تهدیدهای گسترده‌تر را فراهم می‌کند.

بیاتی با تأکید بر اهمیت اراده و معنویت در نیروهای مسلح تصریح کرد: توان دفاعی تنها به تجهیزات و امکانات وابسته نیست، بلکه نیروی انسانی برخوردار از انگیزه، آموزش و آمادگی روحی نیز در آن نقش تعیین‌کننده‌ای دارد.