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۴ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۵

۲۴٠ شب اقتدار و شکوه با حضور شبانه تالشی ها در میدان

۲۴٠ شب اقتدار و شکوه با حضور شبانه تالشی ها در میدان

تالش- دویست و چهلمین اجتماع شبانه مردم تالش با اقتدار و شکوه حضور مردم این شهر برگزار شد.

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فیلم: هاجر نخستین

کد مطلب 6990964

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