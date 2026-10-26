https://mehrnews.com/x3drHL ۴ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۵ کد مطلب 6990964 استانها گیلان استانها گیلان ۴ آبان ۱۴۰۵، ۲۳:۳۵ ۲۴٠ شب اقتدار و شکوه با حضور شبانه تالشی ها در میدان تالش- دویست و چهلمین اجتماع شبانه مردم تالش با اقتدار و شکوه حضور مردم این شهر برگزار شد. دریافت 11 MB فیلم: هاجر نخستین کد مطلب 6990964 کپی شد مطالب مرتبط امام جمعه تالش: میزبانی چوکا در خانه مطالبه جدی هواداران است گزارش میدانی خبرنگار مهر از شب ۲۳۶ تجمع تالش در میدان برداشت کیوی از باغات شهرستان تالش برچسبها تجمع مردمی حماسه حضور تالش تجمعات شبانه
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