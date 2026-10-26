به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام والمسلمین حسن شامی شامگاه دوشنبه در اجتماع شبانه مردم سنندج در سخنانی با قدردانی از حضور مستمر مردم سنندج در صحنه، اظهار کرد: حضور آگاهانه مردم در میدان و پایبندی به تکلیف، از عوامل مهم حفظ دستاوردهای انقلاب اسلامی است و این حضور، جلوه‌ای از ایمان، بصیرت و استقامت ملت ایران به شمار می‌رود.



وی با اشاره به آیه شریفه «الَّذِینَ قَالَ لَهُمُ النَّاسُ إِنَّ النَّاسَ قَدْ جَمَعُوا لَکُمْ فَاخْشَوْهُمْ فَزَادَهُمْ إِیمَانًا وَقَالُوا حَسْبُنَا اللَّهُ وَنِعْمَ الْوَکِیلُ» افزود: قرآن کریم به مؤمنانی اشاره می‌کند که در برابر تهدیدها نه‌تنها دچار ترس و عقب‌نشینی نشدند، بلکه ایمانشان افزایش یافت و با توکل بر خداوند مسیر خود را ادامه دادند.



مدیر منطقه دو حوزه‌های علمیه کشور با تشریح تفاوت واجب عینی و واجب کفایی گفت: در برخی شرایط، انجام یک تکلیف از سوی تعدادی از افراد، مسئولیت را از دیگران ساقط می‌کند؛ اما در مواردی که انسان نسبت به انجام تکلیف خود اطمینان ندارد، نمی‌تواند صرفاً با تکیه بر حضور دیگران، مسئولیت را پایان‌یافته تلقی کند.



شامی با تأکید بر اهمیت احساس مسئولیت اجتماعی تصریح کرد: حضور مردم در صحنه، هنگامی که جامعه با تهدید و شرایط حساس مواجه است، باید با شناخت وظیفه و توجه به رهنمودهای رهبری همراه باشد.



وی با قدردانی از مردم سنندج به دلیل حضور مستمر در تجمعات، این حضور را نشانه وفاداری مردم به ارزش‌های دینی و انقلابی دانست و افزود: مردم ایران در مقاطع مختلف، با ایستادگی و مقاومت خود نشان داده‌اند که در دفاع از باورها و آرمان‌هایشان پایدار هستند.



شناخت حق و استقامت، دو شرط اساسی پیروزی



این استاد حوزه با اشاره به آیه شریفه «إِنَّ الَّذِینَ قَالُوا رَبُّنَا اللَّهُ ثُمَّ اسْتَقَامُوا تَتَنَزَّلُ عَلَیْهِمُ الْمَلَائِکَةُ أَلَّا تَخَافُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِی کُنْتُمْ تُوعَدُونَ» اظهار کرد: شناخت حق و پایداری بر آن، دو شرط اساسی برای حرکت در مسیر درست است.



وی افزود: گاهی انسان حق را به‌درستی تشخیص نمی‌دهد و گاهی با وجود شناخت حقیقت، در ادامه مسیر دچار سستی می‌شود. تجربه‌های تاریخی نیز نشان می‌دهد که غفلت، دنیاطلبی و فاصله گرفتن از مسئولیت، می‌تواند پیامدهای جبران‌ناپذیری به همراه داشته باشد.



شامی با اشاره به برخی حوادث صدر اسلام خاطرنشان کرد: پایبندی به حق باید تا پایان مسیر ادامه پیدا کند و مؤمنان نباید در برابر تهدیدها و فشارها دچار تردید و ناامیدی شوند.



مدیر منطقه دو حوزه‌های علمیه کشور با تأکید بر وعده الهی برای یاری مؤمنان گفت: خداوند متعال وعده داده است کسانی را که دین او را یاری می‌کنند، مورد حمایت قرار دهد. بنابراین، نباید اجازه داد شایعه‌پراکنی و القای ناامیدی، اراده جامعه را تضعیف کند.



وی افزود: حفظ روحیه امید، تقویت ایمان و استمرار حرکت در مسیر حق، از عوامل مهم عبور از دشواری‌هاست و مردم باید با هوشیاری در برابر جنگ روانی دشمن ایستادگی کنند.



شامی با اشاره به خسارت‌ها و دشواری‌های ناشی از جنگ و شهادت شماری از شخصیت‌ها و مردم، تأکید کرد: این حوادث نباید موجب فراموشی آرمان‌ها و ارزش‌هایی شود که برای حفظ آنها تلاش شده است.



حضور مردمی، مکمل اقتدار دفاعی کشور است

وی با اشاره به نقش مردم در تقویت جایگاه ایران در عرصه بین‌المللی اظهار کرد: اقتدار کشور تنها به توان نظامی محدود نمی‌شود و حضور آگاهانه مردم در صحنه نیز در محاسبات دشمنان تأثیرگذار است.



مدیر منطقه دو حوزه‌های علمیه کشور افزود: همان‌گونه که توان دفاعی و آمادگی نیروهای مسلح در صیانت از کشور اهمیت دارد، حضور مردم و حمایت آنان از ارزش‌های ملی و دینی نیز نقشی تعیین‌کننده در تقویت روحیه عمومی و مقابله با تهدیدها ایفا می‌کند.



شامی با اشاره به تجربه‌های خود از سفر به پاکستان گفت: در این سفر، با جلوه‌هایی از احترام مردم و نیروهای آن کشور به ملت ایران مواجه شده است و این موضوع را نشانه‌ای از تأثیر جایگاه و رویکرد ملت ایران در میان ملت‌های دیگر دانست.



این استاد حوزه در ادامه با تأکید بر ضرورت تبعیت از رهبری اظهار کرد: جامعه باید در شرایط حساس، مسئولیت‌های خود را به‌درستی بشناسد و متناسب با نیازهای کشور و رهنمودهای رهبری عمل کند.



وی با قدردانی دوباره از مردم سنندج به دلیل حضور مستمر در صحنه گفت: مردم در هر جایگاه و مسئولیتی که قرار دارند، باید برای دفاع از ارزش‌ها، حفظ انسجام اجتماعی و خدمت به کشور آماده باشند.



شامی در پایان ابراز امیدواری کرد که با تداوم ایمان، وحدت و استقامت مردم، زمینه پیروزی و سربلندی ایران اسلامی فراهم شود و روح شهدا با دعای خیر خود، ملت ایران را در مسیر حفظ آرمان‌های انقلاب یاری کند.