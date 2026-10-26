به گزارش خبرنگار مهر، ناصر راشدی شامگاه دوشنبه در گفتگو با خبرنگاران با تشریح جزئیات برنامه جدید مدیریت مصرف سوخت اظهار کرد: از اول آبان‌ماه ۱۴۰۵، عرضه بنزین در جایگاه‌های سوخت بر مبنای استفاده از کارت هوشمند سوخت شخصی انجام می‌شود و در این چارچوب، ۵۰ لیتر بنزین با نرخ سوم، به قیمت هر لیتر ۱۰ هزار تومان، به کارت‌های سوخت شخصی خودروها افزوده خواهد شد.

وی با اشاره به تداوم سهمیه‌های قبلی بنزین افزود: سهمیه‌های نرخ اول و دوم با قیمت‌های هر لیتر ۱۵۰۰ و ۳۰۰۰ تومان بدون تغییر باقی می‌ماند و سهمیه جدید نرخ سوم نیز در کنار این سهمیه‌ها در کارت‌های هوشمند سوخت شخصی در نظر گرفته می‌شود.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه آذربایجان‌شرقی، ساماندهی توزیع سوخت، شفاف‌سازی فرایند عرضه و کاهش سوءاستفاده از کارت‌های جایگاه‌ها را از اهداف این طرح عنوان کرد و از شهروندان خواست هنگام مراجعه به جایگاه‌های سوخت، کارت شخصی خود را همراه داشته باشند.

صدور حضوری کارت سوخت برای متقاضیان فاقد کارت

راشدی با تأکید بر ضرورت تهیه کارت سوخت شخصی پیش از مراجعه به جایگاه‌ها، از صدور و تحویل بیش از ۲۸ هزار و ۸۸۰ کارت هوشمند سوخت به متقاضیان در آذربایجان‌شرقی از بهمن‌ماه ۱۴۰۴ تاکنون خبر داد.

وی توضیح داد: متقاضیان دریافت کارت سوخت می‌توانند علاوه بر روش معمول ارسال از طریق پست، با مراجعه به سامانه `fcs.niopdc.ir` گزینه «صدور حضوری» را انتخاب کنند.

به گفته وی، پس از ثبت درخواست و دریافت پیامک رمز، متقاضیان می‌توانند ۲۴ ساعت بعد برای تحویل حضوری کارت هوشمند سوخت خود مراجعه کنند.

مدیر منطقه آذربایجان‌شرقی با اشاره به راه‌اندازی دستگاه‌های صدور کارت در این منطقه خاطرنشان کرد: اجرای این طرح از بهمن‌ماه سال گذشته با هدف تسریع در ارائه خدمات، کاهش زمان انتظار و جلوگیری از مراجعات مکرر و غیرضروری آغاز شده است.

تأمین سوخت تاکسی‌های اینترنتی بر اساس پیمایش

راشدی درباره تأمین سوخت گروه‌های مختلف مصرف‌کننده نیز گفت: برای مدیریت نیازهای سوختی بخش‌های مختلف، تمهیدات لازم در نظر گرفته شده است و بنزین مورد نیاز تاکسی‌های اینترنتی بر اساس میزان پیمایش و کارکرد آن‌ها تأمین می‌شود.

وی همچنین از پیش‌بینی کارت‌های اضطراری سوخت برای خودروهای دارای پلاک گذرموقت در تعدادی از جایگاه‌های استان خبر داد.

بر این اساس، جایگاه نبی‌اکرم در جاده فرودگاه، جایگاه تعاونی ۱۰۶ در مجاورت جاده پالایشگاه، جایگاه نیایش در خیابان پاسداران، جایگاه شب‌خیز در باسمنج و جایگاه افتخاری در جاده شهید کسائی از جمله مراکز تعیین‌شده در محدوده تبریز هستند. جایگاه بابایی در جلفا نیز برای ارائه این خدمت در نظر گرفته شده است.

عرضه بنزین سوپر در تبریز از هفته آینده

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه آذربایجان‌شرقی از آغاز توزیع بنزین سوپر در کلان‌شهر تبریز از هفته آینده خبر داد و اظهار کرد: توسعه ظرفیت عرضه این نوع سوخت در مرکز استان در دستور کار قرار دارد و امکان حمایت از راه‌اندازی جایگاه‌های عرضه بنزین سوپر در سایر شهرستان‌ها نیز وجود دارد.

راشدی با بیان اینکه عرضه بنزین سوپر بدون کسر از سهمیه هر خودرو انجام می‌شود، این اقدام را بخشی از برنامه افزایش ظرفیت عرضه سوخت در منطقه عنوان کرد.

وی با اشاره به اجرای طرح جدید مدیریت مصرف بنزین از اول آبان‌ماه، بار دیگر بر ضرورت همراه داشتن کارت هوشمند سوخت شخصی تأکید کرد و از مالکان خودروهایی که فاقد کارت هستند خواست پیش از مراجعه به جایگاه‌ها، از طریق سامانه مربوط برای دریافت کارت اقدام کنند.

مدیر شرکت ملی پخش فرآورده‌های نفتی منطقه آذربایجان‌شرقی در پایان، استفاده بهینه از منابع انرژی و تأمین نیاز مصرف‌کنندگان از محل تولید داخلی را از اهداف مدیریت مصرف سوخت دانست.