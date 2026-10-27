خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: گاهی یک واژه، به‌اندازه یک میدان حرف برای گفتن دارد؛ واژه‌ای که از عشق می‌آید، با عهد گره می‌خورد و در لحظه‌های سرنوشت‌ساز، معنای ایستادن پای یک سرزمین را پیدا می‌کند.

«جان‌فدا» از همین جنس است؛ نامی که تنها عنوان یک برنامه نیست، بلکه بیانگر آمادگی برای دفاع از ایران، وفاداری به آرمان‌های انقلاب و رهبری و تجدید پیمان با کسانی است که جان خود را در راه کشور و باورهایشان از دست داده‌اند.

اینجا سخن از پیوند میان خاک و هویت، امنیت و مسئولیت، و عشقی است که قرار است در میدان حضور مردم به تصویر کشیده شود.

در چنین روایتی، حماسه فقط در صدای شعارها یا حرکت ستون‌های خودرویی خلاصه نمی‌شود؛ در معنای تعهدی ریشه دارد که از دل این اجتماع به نمایش گذاشته می‌شود: اینکه دفاع از میهن، در کنار آمادگی نیروهای مسلح، با احساس مسئولیت شهروندان و همبستگی اجتماعی نیز پیوند دارد.

«جان‌فدا» می‌خواهد این پیام را به زبان یک حضور جمعی بیان کند؛ حضوری که در آن، دفاع از ایران و اعلام وفاداری به آرمان‌ها، محور اصلی مراسم است.

حالا این روایت به لرستان رسیده است؛ استانی که برای برگزاری مرحله دوم رزمایش «جان‌فدای ایران» در روز چهارشنبه ششم آبان‌ماه ۱۴۰۵ آماده می‌شود.

شعار «علمدار ولایت، لرستان به فدایت» قرار است چکیده پیام این برنامه باشد؛ پیامی که در آن، هویت بومی لرستان با روایت ملی دفاع از ایران پیوند می‌خورد.

استاندار از پیش‌بینی حضور حدود ۱۰۰ هزار نفر در سطح استان سخن گفته و فرماندهان و مسئولان اجرایی نیز بر مشارکت اقشار مختلف و هماهنگی شهرستان‌ها تأکید کرده‌اند.

اما اهمیت «جان‌فدا» تنها به گستردگی مراسم یا شمار افرادی که در میدان حاضر می‌شوند محدود نیست. این رزمایش قرار است حامل پیامی درباره آمادگی، وفاداری و همبستگی باشد.

لرستان در آستانه روزی قرار دارد که آن را میدان نمایش عهد با ایران می‌داند؛ میدانی که قرار است شور حماسی را با پیام دفاع از میهن و مسئولیت‌پذیری اجتماعی همراه کند.

لرستان در آستانه یک اجتماع بزرگ مردمی

در روزهای منتهی به برگزاری رزمایش، مسئولان استان بر حضور گسترده اقشار مختلف و هماهنگی دستگاه‌های اجرایی تأکید کرده‌اند.

سید سعید شاهرخی، استاندار لرستان، در گفت‌وگو با مهر از پیش‌بینی حضور حدود ۱۰۰ هزار نفر در سطح استان خبر داده است؛ برآوردی که ابعاد مورد انتظار از این اجتماع را نشان می‌دهد.

استاندار، «جان‌فدای ایران» را جلوه‌ای از اقتدار مردمی، همبستگی اجتماعی و دفاع ملی و میهنی توصیف کرده و معتقد است حضور آگاهانه مردم می‌تواند پیام روشنی از عزم جامعه برای دفاع از کشور داشته باشد.

در این چارچوب، هدف فقط برگزاری مراسمی پرجمعیت نیست؛ مسئولان می‌خواهند مشارکت گروه‌های مختلف اجتماعی، از جوانان و دانش‌آموزان تا خانواده‌ها، اصناف، دانشگاهیان، هیئت‌های مذهبی و دیگر گروه‌ها، بخشی از این برنامه باشد.

گستردگی مشارکت به این معناست که دفاع از کشور و حفظ استقلال و تمامیت ارضی، موضوعی محدود به یک گروه یا نهاد نیست و مسئولیتی جمعی به شمار می‌رود.

از همبستگی ملی تا عهد با ایران

حجت‌الاسلام سید احمدرضا شاهرخی، نماینده ولی‌فقیه در لرستان، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر بر ضرورت حضور اقشار مختلف جامعه در رزمایش «جان‌فدا» تأکید کرد.

او شرایط کشور را مرحله‌ای تازه از تقابل با آمریکای جنایتکار و رژیم صهیونیستی توصیف و تاکید می‌کند که در چنین وضعیتی، همبستگی عمومی و حضور مردم می‌تواند جلوه‌ای از وحدت و اقتدار ملی باشد.

وی معتقد است که این همبستگی تنها جنبه احساسی یا نمادین ندارد.

شاهرخی میان انسجام اجتماعی و موضوعاتی همچون امنیت، پیشرفت و عدالت پیوند برقرار می‌کند و حضور مردم را یکی از عوامل مهم در عبور از شرایط دشوار و مقابله با تهدیدها می‌داند.

از این منظر، رزمایش «جان‌فدا» فرصتی برای اعلام همراهی با وطن و نمایش آمادگی عمومی در برابر فشارهای بیرونی است.

نماینده ولی‌فقیه در لرستان، از زنان و مردان، جوانان و سالمندان و دیگر اقشار خواسته است در این رزمایش شرکت کنند. این دعوت فراگیر، با ایده محوری رزمایش هم‌خوان است: آنکه دفاع از میهن، به یک قشر، سن یا موقعیت اجتماعی اختصاص ندارد و همه گروه‌ها می‌توانند در بیان تعلق خود به سرزمین نقش داشته باشند.

شاهرخی همچنین اجتماع «جان‌فدایان» را در ایام فاطمیه با یاد و نام امام خمینی، رهبر شهید و شهدای انقلاب اسلامی، دفاع مقدس و مقاومت پیوند داده است. او از مردم لرستان خواسته است با حضوری پرشور در این مراسم، یاد شهدا را گرامی بدارند و بار دیگر همبستگی و وفاداری خود را به نمایش بگذارند.

در بخشی از اظهارات او نیز بر ادامه همراهی مردم تا تحقق شروط اعلام‌شده از سوی ایران اسلامی و خون‌خواهی رهبر شهید و زنان و کودکان تأکید شده است.

روایتی از حضور خیابانی مردم

استاندار لرستان، حضور مردم در خیابان‌ها پس از تجاوز آمریکا و رژیم صهیونیستی را از نشانه‌های همبستگی ملی و ایستادگی جامعه اعلام کرد.

وی با اشاره به بیش از ۲۴۰ شب حضور و تجمع عمومی، این حضورهای متوالی را جلوه‌ای از میهن‌دوستی و دفاع از عزت، استقلال و تمامیت ارضی کشور توصیف کرد و گفت: این رویدادها در حافظه تاریخی جامعه جای خواهند گرفت.

از نگاه او، حضور عمومی در شرایط تهدید، پیامی از پایداری و همراهی مردم با کشور دارد و نشان می‌دهد که جامعه در برابر فشارهای بیرونی خود را منفعل نمی‌بیند.

استاندار همچنین می‌گوید: دشمنان پس از ناکامی در عرصه نظامی، می‌کوشند از راه فشار اقتصادی، توطئه و ایجاد ناامیدی، جامعه را تحت تأثیر قرار دهند.

فرمانده سپاه: میدان برای حضور همه اقشار باز است

سردار نعمت‌الله باقری، فرمانده سپاه حضرت ابوالفضل(ع) لرستان، نیز در گفت‌وگو با مهر بر مشارکت فراگیر در رزمایش «جان‌فدا» تأکید کرده و گفته است برای حضور مردم محدودیتی در نظر گرفته نشده است.

وی تاکید کرد که شرکت گروه‌های مختلف اجتماعی تصویری از پیوند جامعه با کشور و ارزش‌های ملی ارائه می‌کند.

باقری با اشاره به ۴۷ سالی که از پیروزی انقلاب اسلامی ایران گذشته است، پایبندی مردم لرستان به نظام و ارزش‌های انقلاب را مورد تأکید قرار داده و رزمایش پیش رو را فرصتی دیگر برای بازتاب این همراهی دانسته است.

او همچنین یادآور شد که حضور مردم پیامی به دشمنان درباره تداوم حمایت اجتماعی از جمهوری اسلامی، وطن و رهبری است.

در این روایت، «جان‌فدا» تنها صحنه‌ای برای نمایش جمعیت نیست؛ اجتماع مردم قرار است در کنار آمادگی نیروهای مسلح، معنای پشتیبانی اجتماعی از دفاع کشور را برجسته کند.

باقری همچنین گفته است مرحله دوم رزمایش می‌تواند فرصتی برای نمایش بخشی از توانمندی‌های ارتش، نیروهای انتظامی و سپاه باشد.

قرار گرفتن حضور مردمی در کنار نمایش ظرفیت‌های دفاعی، دو سوی پیام رزمایش را شکل می‌دهد: از یک سو، مردم به‌عنوان پشتوانه اجتماعی کشور در میدان هستند و از سوی دیگر، نیروهای مسلح و دستگاه‌های مسئول، بخش سازمان‌یافته آمادگی برای دفاع و تأمین امنیت را نمایندگی می‌کنند. این پیوند، از عناصر اصلی مفهوم «جان‌فدا» است.

از خیابان تا میدان؛ برنامه‌های پیش‌بینی‌شده در شهرستان‌ها

در شهرستان سلسله هم برنامه‌های مرحله دوم رزمایش اعلام شده است. سرهنگ پاسدار عبدالرحمن فرج‌الهی‌مقدم، فرمانده سپاه این شهرستان، به مهر گفته است مراسم «جان‌فدا ۲» از ساعت ۹:۳۰ صبح چهارشنبه ششم آبان‌ماه در خیابان شهدای اقتدار برگزار می‌شود.

بر اساس برنامه اعلام‌شده، از ساعت هشت صبح، گردان‌های رزمی در پارک شهید باهنر سازماندهی می‌شوند و سپس به سمت محل برگزاری حرکت می‌کنند. رژه موتوری و خودرویی نیز قرار است از ساعت ۸:۳۰ از محدوده پل پیرکه آغاز شود؛ برنامه‌ای که در آن، نیروی انتظامی، تجهیزات نیروهای مسلح و بخشی از تجهیزات دستگاه‌های خدمات‌رسان از جمله آتش‌نشانی، آمبولانس و بولدوزرها حضور خواهند داشت.

هم‌زمان، حرکت مردم از ساعت ۸:۳۰ از چهارراه مرکزی به سمت خیابان شهدای اقتدار پیش‌بینی شده و دانش‌آموزان نیز در مسیر محل برگزاری حضور خواهند یافت. برنامه رسمی مراسم از ساعت ۹:۳۰ آغاز می‌شود.

فرج‌الهی‌مقدم از مردم خواسته است در این برنامه شرکت کنند و مشارکت عمومی را نمادی از همبستگی ملی و آمادگی برای دفاع از ایران دانسته است.

او همچنین هدف رزمایش را تقویت وحدت و انتقال پیام ایستادگی در برابر تهدیدهای دشمنان عنوان کرد.

در بروجرد نیز مسئولان بر ضرورت هماهنگی میان دستگاه‌های اجرایی و استفاده از ظرفیت تشکل‌های مذهبی و فرهنگی تأکید کرده‌اند. قدرت‌الله ولدی، فرماندار ویژه بروجرد، بر نقش هیئت‌های مذهبی و روحانیون در دعوت مردم و فراهم کردن زمینه مشارکت گسترده‌تر در رزمایش تأکید داشته است.

در این چارچوب، هیئت‌های مذهبی و مجموعه‌های فرهنگی می‌توانند به‌عنوان شبکه‌هایی اجتماعی در اطلاع‌رسانی و دعوت عمومی نقش داشته باشند.

جان‌فدا؛ از یاد شهدا تا دفاع از خانه مشترک

در پیام‌ها و موضع‌گیری‌های مردم طی اجتماع‌های شبانه، یاد شهدا جایگاهی محوری دارد؛ این پیوند میان یاد شهدا و حضور امروز مردم، روایتی از تداوم مسئولیت نسل‌هاست؛ روایتی که در آن، فداکاری‌های گذشته نه فقط به‌عنوان خاطره‌ای تاریخی، بلکه به‌مثابه یادآوری تعهد به کشور و باورها مطرح می‌شود.

نام «جان‌فدا» نیز بر همین معنا تکیه دارد: آمادگی برای ایستادن پای سرزمینی که خانه مشترک و بخشی از هویت جمعی مردم است.

عهد با ایران، فراتر از یک روز

چهارشنبه ششم آبان، لرستان قرار است در قالب مرحله دوم رزمایش «جان‌فدای ایران»، تصویری از همبستگی و آمادگی عمومی را به نمایش بگذارد؛ تصویری که در شعار «علمدار ولایت؛ لرستان به فدایت» خلاصه شده و پیام وفاداری به ایران، حمایت از کشور و پاسداری از آرمان‌های انقلاب را در خود دارد.

پیش‌بینی حضور حدود ۱۰۰ هزار نفر در سطح استان، برنامه‌های اعلام‌شده در شهرستان‌ها و دعوت مسئولان از اقشار گوناگون، نشان می‌دهد که برگزارکنندگان برای گستردگی و نظم این اجتماع برنامه‌ریزی ویژه‌ای کرده‌اند.

«جان‌فدا»، نام عهدی است با ایران؛ عهدی که از یاد فداکاری‌های گذشته نیرو می‌گیرد و به آمادگی برای دفاع از سرزمین پیوند می‌خورد.

اما هر عهدی، اگر قرار است از لحظه عبور کند و ماندگار شود، باید در عمل نیز خود را نشان دهد: در پاسداری از امنیت و استقلال کشور، در همبستگی میان مردم و در مسئولیتی که مدیران برای شنیدن مطالبات و بهبود زندگی شهروندان بر عهده دارند.

حماسه، فقط لحظه‌ای نیست که خیابان‌ها از جمعیت پر می‌شوند یا صدای شعارها در فضا می‌پیچد. حماسه می‌تواند در وفاداری به سرزمین، در مراقبت از خانه مشترک و در پذیرفتن مسئولیت‌هایی ادامه پیدا کند که پس از پایان مراسم همچنان باقی می‌مانند.

لرستان اکنون در آستانه روزی است که آن را میدان تجدید عهد با ایران می‌دانند؛ روزی که قرار است شور و وفاداری را به زبان حضور بیان کند و یادآور شود که پاسداری از میهن، هم به لحظه‌های بزرگ تاریخ مربوط است و هم به مسئولیت‌های هر روز زندگی.