به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام اسماعیل قنبری دوشنبه‌شب در جمع مردم عزادار شهر اسفرورین، ضمن تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا(س)، با اشاره به جایگاه سیره اهل‌بیت(ع) در زندگی فردی و اجتماعی اظهار کرد: مکتب اهل‌بیت(ع) به ما آموخته است که در مسیر حق و حقیقت ایستادگی کنیم و در برابر ظلم و زیاده‌خواهی تسلیم نشویم.

وی با قدردانی از حضور مردم اسفرورین در مراسم عزاداری و همراهی آنان با آرمان‌های انقلاب و شهدا، از تلاش‌های امام جمعه این شهر در پیگیری مطالبات مردم نیز قدردانی کرد.

نبرد حق و باطل تا قیامت ادامه دارد

امام جمعه ارداق با اشاره به مفهوم فرقان در قرآن کریم گفت: قرآن، حق و باطل را از یکدیگر متمایز می‌کند و به انسان نشان می‌دهد که در مسیر حق حرکت کند یا در جبهه باطل قرار بگیرد.

قنبری با بیان اینکه تقابل حق و باطل از آغاز خلقت وجود داشته است، افزود: حق و باطل قابل جمع نیستند؛ همان‌گونه که نور و ظلمت در کنار یکدیگر قرار نمی‌گیرند. این تقابل در طول تاریخ، از رویارویی حضرت موسی(ع) با فرعون و حضرت ابراهیم(ع) با نمرود تا مبارزه پیامبر اسلام(ص) با دشمنانش ادامه داشته است و تا پایان دنیا نیز ادامه خواهد یافت.

وی در واکنش به این دیدگاه که مخالفت با قدرت‌های خارجی و طرح شعارهای ضدآمریکایی و ضداسرائیلی موجب مشکلات کشور شده است، اظهار کرد: تقابل باطل و حق موضوعی نیست که با کنار گذاشتن شعارها پایان یابد؛ بلکه ریشه در ماهیت این دو جبهه دارد.

استقامت؛ رمز حفظ استقلال و تمامیت ارضی ایران

امام جمعه ارداق با اشاره به تغییرات مرزهای ایران در دوره‌های تاریخی گفت: در گذشته بخش‌هایی از سرزمین ایران از دست رفت، اما پس از انقلاب اسلامی، ملت ایران با ایستادگی و مقاومت اجازه نداد حتی یک وجب از خاک کشور به دشمن واگذار شود.

قنبری با تأکید بر اینکه مردم ایران در مسیر دفاع از کشور، هزینه‌های سنگینی پرداخته‌اند، افزود: ملت ایران از مکتب امیرالمؤمنین(ع) و فرزندان ایشان آموخته‌اند که در راه اسلام، قرآن و حفظ عزت کشور استقامت کنند و تن به ذلت ندهند.

وی با استناد به آیه ۱۱۲ سوره هود، «فَاسْتَقِمْ کَمَا أُمِرْتَ»، استقامت را از دستورات مهم الهی دانست و گفت: پیامبر اسلام(ص) نیز مأمور به پایداری در مسیر حق بود و اهل‌بیت(ع) در زندگی خود به این آموزه قرآنی عمل کردند.

سیره حضرت زهرا(س)، الگوی ماندگار ایستادگی در راه ولایت

قنبری با اشاره به عمر کوتاه حضرت فاطمه زهرا(س) و جایگاه ایشان در تاریخ اسلام اظهار کرد: ماندگاری نام و سیره حضرت زهرا(س) تنها به طول عمر ایشان مربوط نیست، بلکه به برکت عمر، بندگی خداوند، عمل به دستورات الهی و ایستادگی در مسیر ولایت بازمی‌گردد.

وی با اشاره به جایگاه عبادی حضرت زهرا(س) افزود: در روایت‌ها بر عبادت فراوان ایشان تأکید شده است؛ به‌گونه‌ای که از ایستادن طولانی آن حضرت در عبادت و ورم کردن پاهایشان سخن گفته شده است.

امام جمعه ارداق همچنین با اشاره به جایگاه علمی حضرت زهرا(س) گفت: در روایات و نقل‌های تاریخی، از جایگاه علمی و معرفتی ایشان و بهره‌گیری امیرالمؤمنین(ع) از دانش آن حضرت سخن گفته شده است.

وی با اشاره به دیدگاه آیت‌الله عبدالله جوادی آملی درباره نقش حضرت زهرا(س) در پاسخ‌گویی به مباحث کلامی شیعه، اظهار کرد: سیره و سخنان حضرت زهرا(س) در تبیین برخی مسائل اعتقادی، از جمله موضوع جبر و اختیار، اهمیت ویژه‌ای دارد.

قنبری دفاع از ولایت را از برجسته‌ترین جلوه‌های استقامت حضرت زهرا(س) برشمرد و افزود: ایستادگی آن حضرت در دفاع از امیرالمؤمنین(ع)، در تاریخ تشیع جایگاهی تعیین‌کننده دارد و الگویی برای پیروان اهل‌بیت(ع) است.

مادری و همسرداری در کنار عبادت و دفاع از ولایت

امام جمعه ارداق با تأکید بر ضرورت توجه به ابعاد مختلف زندگی حضرت زهرا(س) گفت: آن حضرت در کنار عبادت، شجاعت و دفاع از ولایت، الگویی برای مادری و همسرداری نیز به شمار می‌رود.

وی با اشاره به جایگاه مادر در تربیت فرزندان اظهار کرد: نقش مادر در شکل‌گیری شخصیت و تربیت نسل آینده، نقشی اساسی است و نباید در جامعه مورد غفلت قرار گیرد.

قنبری با اشاره به تربیت امام حسن(ع) و امام حسین(ع) در خانواده حضرت زهرا(س)، بر ضرورت توجه بیشتر به جایگاه مادری و ارزش کار تربیتی زنان تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به روایاتی درباره زندگی مشترک حضرت زهرا(س) و امیرالمؤمنین(ع) گفت: وفاداری، صداقت و پایبندی به تعهدات، از آموزه‌هایی است که خانواده‌ها، به‌ویژه زوج‌های جوان، می‌توانند از زندگی آن دو بزرگوار بیاموزند.

امام جمعه ارداق با تأکید بر ضرورت تبیین این الگوها برای جوانان افزود: باید ارزش‌های اخلاقی و خانوادگی برگرفته از سیره اهل‌بیت(ع) در برنامه‌های فرهنگی و آموزشی مورد توجه قرار گیرد.

انتقاد از الگوگیری بی‌تأمل از غرب

قنبری در بخش دیگری از سخنان خود با اشاره به الگوهای فرهنگی و اجتماعی غرب اظهار کرد: کشورهایی که زمانی به‌عنوان الگوی تمدن معرفی می‌شدند، نباید بدون بررسی و شناخت دقیق، الگوی زندگی و تربیت جامعه قرار گیرند.

وی با تأکید بر ضرورت بازشناسی ظرفیت‌های فرهنگی و معنوی اسلام گفت: از نگاه او، سیره اهل‌بیت(ع) می‌تواند الگویی برای زندگی فردی و اجتماعی باشد و جامعه اسلامی باید با شناخت این آموزه‌ها، در مسیر خداپرستی، اخلاق و پیروی از اهل‌بیت(ع) حرکت کند.

امام جمعه ارداق در پایان ابراز امیدواری کرد مردم با الگوگیری از حضرت فاطمه زهرا(س)، در مسیر بندگی خداوند، دفاع از حق، استقامت و پایبندی به آموزه‌های اهل‌بیت(ع) گام بردارند.