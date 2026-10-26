به گزارش خبرگزاری مهر، به مناسبت گرامیداشت هفته پدافند غیرعامل، مانور تخصصی عملیاتی و مانور میدانی با موضوع «پدافند کالبدی، حفاظت فیزیکی و انتقال امن اشیای درجه‌یک موزه‌ای در شرایط بحران و مقابله با سرقت مسلحانه» در مجموعه میراث جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی برگزار شد.

این رزمایش عملیاتی با هدف آمادگی هرچه بیشتر نیروهای حفاظتی و انتظامی، تمرین عملی انتقال اشیای شاخص چینی‌خانه به مخزن امن زیرزمینی، شبیه‌سازی اطفای حریق ناشی از خرابکاری و بررسی عملکرد درب‌ها و گاوصندوق‌های ضد سرقت به مرحله اجرا درآمد.

در جریان این رزمایش،با مشارکت عوامل یگان حفاظت میراث فرهنگی استان اردبیل و مدیریت پایگاه جهانی شیخ صفی‌الدین اردبیلی، سناریوهای پیش‌بینی‌شده در شرایط بحرانی با دقت و سرعت عمل بالا تمرین شد تا پایداری زیرساخت‌ها، ارتقای ضریب ایمنی مخازن موزه‌ای و آمادگی در برابر تهدیدات احتمالی ارزیابی شد.

برگزاری این‌گونه تمرین‌های میدانی نقش مؤثری در هماهنگی بین‌بخشی، ارتقای مهارت کارکنان و صیانت هرچه بهتر از مواریث ارزشمند تاریخی و فرهنگی کشور در برابر تهدیدات امنیتی و بحران‌های احتمالی دارد.