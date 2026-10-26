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۵ آبان ۱۴۰۵، ۰:۰۲

حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌شرقی در جمع عزاداران ناشنوا

حضور مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌شرقی در جمع عزاداران ناشنوا

تبریز- مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌شرقی با حضور در کانون ناشنوایان استان، ضمن بررسی مطالبات اعضا، در مراسم عزاداری ایام فاطمیه در جمع آنان شرکت کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید حسن اصل‌نژادی شامگاه دوشنبه با حضور در کانون ناشنوایان استان آذربایجان‌شرقی، با مسئولان و اعضای این مجموعه دیدار و درخواست‌ها و انتظارات آنان را بررسی کرد.

یکی از موضوعات مطرح‌شده در این دیدار، پیگیری صدور مجوز برگزاری هیئت عزاداری ویژه ناشنوایان بود که در چارچوب مطالبات اعضای کانون مورد توجه قرار گرفت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌شرقی همچنین در جمع اعضای کانون حضور یافت و در مراسم سوگواری ایام فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) شرکت کرد.

این مراسم با حضور اعضای کانون ناشنوایان و در فضایی ساده و معنوی برگزار شد.

کد مطلب 6990986

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