به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید حسن اصل‌نژادی شامگاه دوشنبه با حضور در کانون ناشنوایان استان آذربایجان‌شرقی، با مسئولان و اعضای این مجموعه دیدار و درخواست‌ها و انتظارات آنان را بررسی کرد.

یکی از موضوعات مطرح‌شده در این دیدار، پیگیری صدور مجوز برگزاری هیئت عزاداری ویژه ناشنوایان بود که در چارچوب مطالبات اعضای کانون مورد توجه قرار گرفت.

مدیرکل تبلیغات اسلامی آذربایجان‌شرقی همچنین در جمع اعضای کانون حضور یافت و در مراسم سوگواری ایام فاطمیه و شهادت حضرت فاطمه زهرا (س) شرکت کرد.

این مراسم با حضور اعضای کانون ناشنوایان و در فضایی ساده و معنوی برگزار شد.