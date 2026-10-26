جشنواره تئاتر «هله تالش» با حضور ۱۷ گروه نمایشی آغاز به کار کرد

به گزارش خبرنگار مهر، جشنواره تئاتر «هله تالش» شامگاه دوشنبه با حضور رضا جمشیدی سه‌ساری، فرماندار تالش و جمعی از هنرمندان و علاقه‌مندان به هنرهای نمایشی افتتاح شد.

رضا جمشیدی سه‌ساری، فرماندار تالش، در این مراسم با اشاره به جایگاه هنر در پویایی جامعه اظهار کرد: هنر زبان زنده جامعه و بستری برای بیان اندیشه‌ها، بازتاب دغدغه‌های اجتماعی و انتقال ارزش‌های فرهنگی و انسانی است.

وی با تأکید بر ضرورت حمایت از فعالیت‌های فرهنگی و هنری افزود: برگزاری جشنواره‌های هنری علاوه بر فراهم کردن زمینه بروز استعدادهای خلاق، در ایجاد نشاط اجتماعی، افزایش مشارکت فرهنگی و تقویت سرمایه اجتماعی نقش مؤثری دارد.

فرماندار تالش با اشاره به اهمیت آشنایی کودکان و نوجوانان با فرهنگ و تاریخ کشور بیان کرد: بهره‌گیری از هنر و فعالیت‌های خلاقانه می‌تواند پیوند نسل جوان با ریشه‌های فرهنگی و تمدنی ایران را تقویت کند.

جمشیدی سه‌ساری با بیان اینکه هنر نمایش ظرفیت قابل توجهی برای انتقال مفاهیم فرهنگی به نسل‌های آینده دارد، بر ضرورت حمایت از استعدادهای جوان و فراهم کردن زمینه رشد و شکوفایی توانمندی‌های هنری در شهرستان تأکید کرد.

وی همچنین توجه به ظرفیت‌های بومی را عاملی مؤثر در پویایی فرهنگی منطقه دانست و افزود: شناسایی و پرورش استعدادهای هنری جوانان می‌تواند زمینه‌ساز تقویت هویت محلی و توسعه فعالیت‌های فرهنگی باشد.

تالش با برخورداری از پیشینه فرهنگی، روایت‌های کهن و سنت‌های بومی، ظرفیت‌های قابل توجهی در حوزه هنر و فرهنگ دارد و هنرهای نمایشی می‌توانند بستری برای بازخوانی این میراث و معرفی جلوه‌های زندگی و هویت تالشی فراهم کنند.

جشنواره تئاتر «هله تالش» نیز فرصتی برای ارائه آثار نمایشی، تبادل تجربه میان هنرمندان و تقویت تعاملات فرهنگی در سطح استان گیلان به شمار می‌رود.

این جشنواره از سوم تا پنجم آبان‌ماه ۱۴۰۵ در دو بخش صحنه‌ای و خیابانی برگزار می‌شود و ۱۷ گروه نمایشی از شهرستان‌های آستارا، تالش، رشت، رودسر، آستانه اشرفیه، کلاچای و لاهیجان در آن حضور دارند.