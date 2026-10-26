بردسکن در مسیر توسعه فضاهای آموزشی با اعتبار ۷۰ میلیارد تومانی

به گزارش خبرنگار مهر، حبیب اله حاجی زاده شامگاه دوشنبه در جلسه مجمع خیرین مدرسه‌ساز که با حضور فرماندار بردسکن، معاون فرماندار و بخشداران در سالن جلسات فرمانداری برگزار شد، اظهار کرد: با توجه به دیدگاه رئیس‌جمهور و تأکیدات مقام معظم رهبری، آموزش و پرورش در نگاه و عمل حاکمیت از دغدغه‌های اصلی است و توسعه عدالت آموزشی باید با جدیت دنبال شود.

مدیر آموزش و پرورش بردسکن گفت: با مشارکت خیرین مدرسه‌ساز و همراهی بخشداران، ۷۰ میلیارد تومان اعتبار برای احداث سه مدرسه جدید، اجرای چمن مصنوعی در کاظم‌آباد و هدک و توسعه هنرستان ولیعصر پیش‌بینی شده است تا گام‌های مؤثری در راستای توسعه عدالت آموزشی و ارتقای فضاهای ورزشی شهرستان برداشته شود.

وی افزود: در قالب طرح توسعه عدالت آموزشی، ۲ هزار و ۳۰۰ مدرسه در کشور ساخته شده که ۷۰ درصد این مدارس با مشارکت خیرین مدرسه‌ساز احداث شده‌اند؛ موضوعی که نشان‌دهنده نقش مؤثر خیرین در توسعه زیرساخت‌های آموزشی کشور است.

حاجی زاده با اشاره به وضعیت طرح‌های عمرانی شهرستان بیان کرد: از مجموع ۱۶ طرح تعریف‌شده در بردسکن، ۹ طرح به سرانجام رسیده است که آموزشگاه شهید پنبه‌پز و آموزشگاه لیلی رخساری از جمله طرح‌های مطرح‌شده در این زمینه هستند.

مدیر آموزش و پرورش بردسکن با تشریح اقدامات انجام‌شده در حوزه فضاهای آموزشی گفت: بازسازی آموزشگاه روستای قوژدآباد، احداث دبیرستان ۱۲ کلاسه شهید مفتوحی با مشارکت ۵۰ درصدی خیرین و ۵۰ درصدی اداره کل نوسازی مدارس و همچنین اجرای طرح آموزشی در روستای شفیع‌آباد با پیشرفت فیزیکی ۹۰ درصد، از جمله اقدامات این حوزه است.

وی ادامه داد: احداث نمازخانه در آموزشگاه مرحوم رحمتی، نماز خانه مدرسه شاهد علی عاشوری و مدرسه حضرت معصومه(س) در شهرآباد از دیگر اقدامات انجام‌شده برای ارتقای امکانات فرهنگی و مذهبی مدارس است.

حاجی زاده با اشاره به اقدامات بهسازی مدارس اظهار کرد: اجرای ۱۰ سرویس بهداشتی در مدارس عشایری، آسفالت ۱۴ هزار مترمربع از محوطه مدارس، اجرای ۱۷ هزار مترمربع ایزوگام و رنگ‌آمیزی ۲۰۰ کلاس درس در قالب طرح شهید عجمیان، بخشی از اقدامات انجام‌شده برای بهبود فضاهای آموزشی شهرستان است.

مدیر آموزش و پرورش بردسکن با تأکید بر نقش خیرین و بخشداران در توسعه فضاهای آموزشی افزود: در مهرماه و با همراهی خیرین و بخشداران، احداث آموزشگاه ۶ کلاسه در روستای حطیطه با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان، آموزشگاه ۶ کلاسه در روستای کوشه با اعتبار ۱۵ میلیارد تومان و آموزشگاه ۱۲ کلاسه در روستای کاظم‌آباد با اعتبار ۳۰ میلیارد تومان در دستور کار قرار گرفته است.

وی بیان کرد: مجموع اعتبار پیش‌بینی‌شده برای احداث این سه مدرسه ۶۰ میلیارد تومان است. همچنین برای اجرای چمن مصنوعی در کاظم‌آباد و هدک، ۴ میلیارد تومان اعتبار در نظر گرفته شده و احداث طبقه سوم هنرستان ولیعصر نیز با اعتبار ۶ میلیارد تومان به امضا رسیده است که با احتساب این طرح‌ها، مجموع اعتبارات پیش‌بینی‌شده برای پروژه‌های یادشده به ۷۰ میلیارد تومان می‌رسد.

حاجی زاده با اشاره به دیگر طرح‌های عمرانی آموزش و پرورش بردسکن گفت: در فیروزآباد عملیات اجرای فونداسیون انجام شده و پیگیری برای تکمیل سایر طرح‌های آموزشی شهرستان ادامه دارد.

مدیر آموزش و پرورش بردسکن با تأکید بر ضرورت تداوم مشارکت خیرین برای تکمیل طرح‌های نیمه‌تمام تصریح کرد: دبیرستان شهید مفتوحی همچنان به کمک خیرین نیاز دارد و تکمیل خوابگاه لقمان نیز از اولویت‌های آموزش و پرورش شهرستان می‌باشد که در همین زمینه، نماینده مردم شهرستان‌های ترشیز در مجلس شورای اسلامی برای اختصاص ۶ میلیارد تومان به این خوابگاه قول مساعد داده است.

وی همچنین با اشاره به روند ساخت دارالقرآن خاتم‌النبیین اظهار کرد: این طرح پیشرفت خوبی داشته و امیدواریم با تداوم اقدامات اجرایی، در آینده نزدیک به بهره‌برداری برسد.

حاجی‌زاده در پایان با اشاره به ضرورت توسعه امکانات آموزشی در مناطق روستایی خاطرنشان کرد: احداث آموزشگاه شبانه‌روزی در دهستان درونه از نیازهای مهم آموزشی شهرستان است و تحقق آن به همکاری اداره کل نوسازی مدارس و مشارکت خیرین برای تأمین منابع مالی و اجرای طرح نیاز دارد.