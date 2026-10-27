آفتابگردان در پلدختر به بار نشست؛ ۱۲۰ تن محصول در انتظار برداشت

خبرگزاری مهر- گروه استان‌ها: در پهنه کشاورزی پلدختر، فصل برداشت فقط پایان یک دوره کشت نیست؛ زمان آشکار شدن نتیجه ماه‌ها تلاش، برنامه‌ریزی و مراقبت از زمین است. در مزارعی که تا چند ماه پیش بذرهای کوچک آفتابگردان در دل خاک قرار گرفته بودند، اکنون طبق‌های رسیده و دانه‌های آماده برداشت، حاصل کار کشاورزانی را به نمایش می‌گذارند که امید دارند محصولشان بتواند بخشی از هزینه‌های زندگی و تولید را جبران کند.

از طلوع آفتاب تا فصل برداشت؛ روایت دانه‌هایی که حاصل ماه‌ها تلاش‌اند

آفتابگردان، با طبق‌های بزرگ و گل‌های زردرنگ خود، در کنار جلوه‌ای که به چشم‌انداز مزارع می‌بخشد، محصولی با کارکرد اقتصادی است. دانه‌های آن در بازار مصرف جایگاه مشخصی دارند و امکان فروش محصول، این گیاه را به یکی از گزینه‌های قابل بررسی برای متنوع‌سازی الگوی کشت در مناطق مستعد تبدیل کرده است. با این حال، اهمیت اقتصادی آفتابگردان صرفاً به میزان تولید در یک فصل محدود نمی‌شود؛ آنچه می‌تواند این کشت را به ظرفیتی ماندگار تبدیل کند، تناسب آن با شرایط اقلیمی منطقه، مدیریت هزینه‌ها، دسترسی به نهاده‌ها و امکانات برداشت و وجود بازار مطمئن برای فروش محصول است.

۶۰ هکتار زیر کشت؛ پیش‌بینی تولید ۱۲۰ تن آفتابگردان

در پلدختر، برداشت این محصول از سطحی معادل ۶۰ هکتار آغاز شده و برآوردها از تولید حدود ۱۲۰ تن آفتابگردان حکایت دارد. این ارقام نشان می‌دهد که کشت آفتابگردان، هرچند هنوز در مقیاسی محدود انجام می‌شود، توانسته بخشی از فعالیت کشاورزی شهرستان را به خود اختصاص دهد. در همین حال، تجربه کشاورزانی که در مزارع خود به کشت این محصول روی آورده‌اند، از اهمیت حمایت‌های فنی و تجهیزاتی برای افزایش سطح زیر کشت و بهبود شیوه برداشت خبر می‌دهد.

ولی پوری، مدیر جهاد کشاورزی پلدختر، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر با اشاره به آغاز برداشت آفتابگردان در این شهرستان اظهار کرد: در مجموع ۶۰ هکتار از اراضی کشاورزی پلدختر به کشت این محصول اختصاص یافته است و بر اساس برآوردهای انجام‌شده، پیش‌بینی می‌شود امسال حدود ۱۲۰ تن آفتابگردان در شهرستان تولید شود.

ارقام هیبرید؛ یکدستی دانه‌ها و اهمیت بازارپسندی

مدیر جهاد کشاورزی پلدختر در بخش دیگری از سخنان خود به ارقام مورد استفاده در مزارع آفتابگردان شهرستان اشاره کرد و گفت که ارقام «اس ۴۰۰» و «اس ۳۰۰» از جمله ارقام رایج در منطقه هستند. به گفته او، این ارقام از نوع هیبرید خارجی‌اند و ویژگی‌هایی دارند که می‌تواند از نظر تولید و عرضه محصول برای کشاورزان اهمیت داشته باشد.

ولیپوری با توضیح درباره خصوصیات این ارقام بیان کرد: تک‌طبق بودن گیاه، ارتفاع مناسب و یکنواختی دانه‌ها از جمله ویژگی‌هایی است که در انتخاب این ارقام مورد توجه قرار گرفته است. به گفته وی، این خصوصیات در کنار یکدستی محصول، می‌تواند به بازارپسندی آفتابگردان تولیدشده در منطقه کمک کند و فروش آن را برای کشاورزان آسان‌تر سازد.

انتخاب بذر، یکی از تصمیم‌های تعیین‌کننده در فرایند تولید محصولات کشاورزی است؛ تصمیمی که می‌تواند بر میزان عملکرد، یکنواختی محصول، شیوه برداشت و در نهایت، امکان عرضه به بازار اثر بگذارد. در محصولی مانند آفتابگردان که کیفیت و ظاهر دانه‌ها می‌تواند در پذیرش آن از سوی خریداران مؤثر باشد، استفاده از رقم مناسب اهمیت دوچندان پیدا می‌کند.

یکنواختی دانه‌ها به کشاورز کمک می‌کند محصولی با ویژگی‌های نزدیک به هم برداشت کند؛ موضوعی که می‌تواند جداسازی، نگهداری و عرضه محصول را آسان‌تر کند. همچنین، ویژگی‌هایی مانند ارتفاع مناسب گیاه و شکل رشد آن، در مدیریت عملیات داشت و برداشت اهمیت دارند.

چهار هکتار کشت؛ کشاورزی که افزایش تولید را به حمایت گره می‌زند

در میان مزارعی که برداشت آفتابگردان در آن‌ها جریان دارد، تجربه کشاورزان تصویری نزدیک‌تر از فرصت‌ها و محدودیت‌های این محصول ارائه می‌کند. یکی از کشاورزان پلدختری که امسال حدود چهار هکتار از زمین خود را به کشت آفتابگردان اختصاص داده است، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از آغاز برداشت محصول خبر داد و گفت: برآورد او این است که از زمین زیر کشت خود در حدود دو تن آفتابگردان برداشت کند.

این کشاورز، در کنار بیان میزان کشت و پیش‌بینی برداشت، بر ضرورت حمایت از تولیدکنندگان برای توسعه این فعالیت تأکید کرد. از نگاه او، در اختیار داشتن امکانات لازم، به‌ویژه ماشین‌آلات مناسب برای برداشت صنعتی، می‌تواند به افزایش تولید کمک کند و امکان گسترش کشت را برای بهره‌برداران فراهم آورد.

در چنین شرایطی، دسترسی به ماشین‌آلات متناسب با ویژگی‌های محصول می‌تواند از اهمیت بالایی برخوردار باشد. این دسترسی ممکن است از طریق تأمین تجهیزات برای بهره‌برداران، ارائه خدمات مکانیزه به‌صورت مشترک یا ایجاد سازوکارهای محلی برای استفاده نوبتی از ماشین‌آلات دنبال شود. انتخاب هر یک از این روش‌ها به تعداد بهره‌برداران، پراکندگی مزارع، هزینه خرید و نگهداری تجهیزات و میزان استفاده سالانه از آن‌ها بستگی دارد.

برای کشاورزی که چهار هکتار آفتابگردان کشت کرده است، خرید مستقل تجهیزات تخصصی ممکن است هزینه قابل توجهی داشته باشد؛ به‌ویژه اگر ماشین‌آلات در طول سال تنها برای مدت کوتاهی مورد استفاده قرار گیرند. در مقابل، فراهم شدن امکان استفاده مشترک از تجهیزات یا دریافت خدمات برداشت مکانیزه می‌تواند هزینه ثابت خرید را از دوش یک بهره‌بردار بردارد و امکان بهره‌مندی از فناوری را برای کشاورزان بیشتری فراهم کند.

البته مکانیزه شدن برداشت باید متناسب با نوع رقم، شرایط زمین و زمان رسیدگی محصول برنامه‌ریزی شود. در کنار تأمین تجهیزات، آموزش نحوه بهره‌برداری، سرویس و نگهداری ماشین‌آلات و زمان‌بندی برداشت نیز می‌تواند در افزایش کارایی این حمایت‌ها نقش داشته باشد.

آبیاری قطره‌ای و نوار تیپ؛ تجربه‌ای برای مدیریت بهتر آب

یکی دیگر از کشاورزان پلدختری که حدود سه هکتار آفتابگردان کشت کرده است، در گفت‌وگو با خبرنگار مهر از استفاده از روش‌های نوین آبیاری در مزرعه خود خبر داد. به گفته این کشاورز، آبیاری زمین با استفاده از سامانه قطره‌ای و نوار تیپ انجام شده و برآورد او این است که از هر هکتار حدود دو تا دو و نیم تن محصول برداشت کند.

تجربه این کشاورز نشان می‌دهد که در کنار انتخاب بذر و آماده‌سازی زمین، روش آبیاری نیز بخشی از تصمیم‌های مهم در مدیریت مزرعه است. آبیاری قطره‌ای و استفاده از نوار تیپ، امکان رساندن آب به محدوده ریشه گیاه را فراهم می‌کنند و در صورت طراحی و مدیریت صحیح، می‌توانند به کنترل بهتر میزان و زمان آبیاری کمک کنند.

توسعه آفتابگردان زمانی می‌تواند به تقویت اقتصاد کشاورزی منطقه کمک کند که حمایت‌ها متناسب با نیاز واقعی بهره‌برداران طراحی شود. تأمین یک دستگاه یا ارائه یک خدمت، اگر با برنامه نگهداری، نحوه دسترسی کشاورزان و زمان مناسب استفاده همراه نباشد، ممکن است اثر مورد انتظار را نداشته باشد. در مقابل، برنامه‌ای که نیازها را بر اساس سطح زیر کشت، پراکندگی مزارع و زمان برداشت بررسی کند، امکان استفاده مؤثرتر از منابع را فراهم می‌سازد.

از زیبایی مزارع تا آینده اقتصاد روستایی

مزارع آفتابگردان در پلدختر، علاوه بر جلوه بصری، تصویری از تلاش کشاورزان برای استفاده از ظرفیت زمین و تنوع‌بخشی به فعالیت‌های تولیدی ارائه می‌کنند. اما اهمیت این محصول زمانی روشن‌تر می‌شود که از سطح زیبایی مزارع فراتر برویم و آن را در چارچوب درآمد خانوارهای کشاورز، بهره‌وری منابع و امکان ایجاد فعالیت اقتصادی پایدار بررسی کنیم.

برای کشاورز، نتیجه نهایی یک فصل زراعی با میزان محصول برداشت‌شده سنجیده نمی‌شود؛ بلکه درآمدی که پس از پرداخت هزینه‌ها باقی می‌ماند، امکان تداوم کشت در فصل بعد و اطمینان از فروش محصول نیز در تصمیم او اثر دارد. بنابراین، هر برنامه‌ای برای توسعه آفتابگردان باید به این پرسش پاسخ دهد که چگونه می‌توان علاوه بر افزایش تولید، هزینه‌ها را کنترل کرد و فرصت فروش مطمئن‌تری در اختیار بهره‌برداران قرار داد.

در نهایت، آغاز برداشت آفتابگردان در ۶۰ هکتار از اراضی پلدختر و پیش‌بینی تولید ۱۲۰ تن، فرصتی برای بازنگری در ظرفیت‌های این محصول است. اگر تجربه کشاورزان با دانش فنی، دسترسی به ماشین‌آلات مناسب، مدیریت اصولی آب و شناخت بازار همراه شود، امکان افزایش بهره‌وری و تقویت جایگاه این کشت در اقتصاد کشاورزی شهرستان فراهم خواهد شد؛ مسیری که موفقیت آن نه فقط به مقدار محصول، بلکه به سودآوری، پایداری منابع و اطمینان کشاورز از آینده تولید وابسته است.