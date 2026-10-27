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۵ آبان ۱۴۰۵، ۳:۵۵

ترامپ: ایرانی‌ها آدم‌های باهوشی هستند و سلاح‌های تأثیرگذار می سازند

ترامپ: ایرانی‌ها آدم‌های باهوشی هستند و سلاح‌های تأثیرگذار می سازند

رئیس‌جمهور آمریکا در اعترافی تلخ اذعان کرد که ایرانی ها باهوش هستند و سلاح های تأثیرگذاری می سازند.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از شبکه الجزیره، دونالد ترامپ، رئیس‌جمهور آمریکا، با اشاره به توانمندی‌های نظامی ایران اعتراف کرد: ایرانی‌ها باهوش هستند و سلاح‌های تأثیرگذاری می‌سازند، اما ما شکست سختی به آن‌ها وارد کردیم.

وی برای توجیه حمله غیر قانونی علیه ایران و همراهی با رژیم صهیونیستی مدعی شد: ایران تنها دو هفته تا دستیابی به یک موشک هسته‌ای فاصله داشت و افزود که این کشور بزرگ‌ترین حامی تروریسم در جهان است.

رئیس‌جمهور آمریکا همچنین ادعا کرد: ما کنترل کامل اوضاع در تنگه هرمز را در دست داریم و از این تنگه نفت بیشتری نسبت به پیش از جنگ عبور می‌دهیم.

کد مطلب 6991016

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