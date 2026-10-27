آغاز پویش نذر درخت برای توسعه عتبات عالیات در استان مرکزی

به گزارش خبرنگار مهر، رحیم غلامی صبح سه‌شنبه در نشست با اصحاب رسانه در قزل‌پارک اراک، بر ضرورت استفاده از ظرفیت‌های مردمی برای پیشبرد طرح‌های عمرانی عتبات تأکید کرد و افزود: پویش «نذر درخت» با هدف گسترش شیوه‌های مشارکت مردمی در پروژه‌های عتبات عالیات راه‌اندازی شده است.

وی با اشاره به آغاز این پویش اظهار کرد: این طرح فرصتی برای مشارکت باغداران و صاحبان درختان مثمر در توسعه و بازسازی عتبات عالیات فراهم می‌کند تا بخشی از ظرفیت‌های تولیدی و محصولات باغی در مسیر فعالیت‌های خیرخواهانه قرار گیرد.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان مرکزی گفت: توسعه مشارکت‌های مردمی تنها به کمک‌های نقدی محدود نیست و می‌توان با بهره‌گیری از ظرفیت‌های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی استان، زمینه همراهی اقشار مختلف مردم را در این مسیر فراهم کرد.

غلامی همچنین با اشاره به پروژه صحن و شبستان حضرت زینب(س) در کربلای معلی به‌عنوان یکی از طرح‌های مهم توسعه فضای زیارتی حرم مطهر امام حسین(ع)، گفت: این پروژه با هدف افزایش ظرفیت حضور زائران و توسعه فضاهای زیارتی و خدماتی در حال اجرا است.

وی با اشاره به اینکه این طرح در زمینی به مساحت حدود ۵۲ هزار مترمربع و با زیربنای بیش از ۱۶۸ هزار مترمربع احداث می‌شود، تأکید کرد: پیشرفت فیزیکی آن تاکنون به بیش از ۸۰ درصد رسیده و تکمیل بخش زیارتی فاز نخست پروژه نیز تا پایان فصل جاری پیش‌بینی شده است.

رئیس ستاد توسعه و بازسازی عتبات عالیات استان مرکزی با اشاره به اجرای دو پویش دیگر در این استان پرداخت و گفت: پویش «۷۲ـ۷۲» با هدف گسترش شبکه مشارکت‌های مردمی طراحی شده به‌گونه‌ای که هر فرد می‌تواند به‌عنوان سرگروه، ۷۲ نفر از اعضای خانواده، دوستان، همکاران و آشنایان خود را به مشارکت در توسعه و بازسازی عتبات عالیات دعوت کند.

وی همچنین پویش «کاشی حرم» را از دیگر راهکارهای مشارکت مردم در تأمین هزینه‌های پروژه‌های عمرانی عتبات دانست و افزود: علاقه‌مندان می‌توانند با پرداخت ۳۰۰ هزار تومان در این پویش مشارکت کنند که در این صورت، نام فرد یا شخصی که نذر به نیت او انجام می‌شود، طبق سازوکار اجرایی، پشت کاشی ثبت خواهد شد.

غلامی گفت: نقش رسانه‌ها، تشکل‌های مردمی، اصناف و فعالان اجتماعی در معرفی این پویش‌ها، بهره‌گیری از ظرفیت‌های بومی و گسترش مشارکت عمومی از عوامل کلیدی پیشبرد طرح‌های توسعه و بازسازی عتبات عالیات این استان است که باید مورد توجه ویژه قرار گیرد.