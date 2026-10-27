حسینی: هنر سلاحی مؤثر برای مقابله با تهاجم فرهنگی دشمن است

سردار سید موسی حسینی در حاشیه اجلاسیه چهار هزار شهید گلستان در گفتگو با خبرنگار مهر با تأکید بر ضرورت بهره‌گیری از سیره شهدا برای ترسیم مسیر آینده کشور، رویکرد دومین کنگره ملی ۴۰۰۰ شهید استان را متفاوت از دوره نخست دانست و بر نقش هنر در انتقال مفاهیم انقلاب اسلامی و دفاع مقدس تأکید کرد.

وی با اشاره به فداکاری شهدا در راه نظام جمهوری اسلامی و آینده کشور اظهار کرد: شهدا جان خود را در این مسیر تقدیم کردند و امروز وظیفه داریم از راه و رسمی که آنان برای ما ترسیم کرده‌اند، درس بگیریم و این میراث را به نسل‌های آینده منتقل کنیم.

فرمانده سپاه نینوا گلستان با اشاره به تفاوت رویکرد دو دوره کنگره شهدای استان افزود: در نخستین کنگره، برنامه‌ها بیشتر بر محور سخنرانی و بیان مطالب استوار بود، اما در دومین کنگره تلاش شده است بخش عمده برنامه‌ها با رویکرد فرهنگی و هنری برگزار شود تا مفاهیم ایثار و شهادت در قالب‌های متنوع‌تری به مخاطبان ارائه شود.

حسینی با اشاره به اجرای سمفونی «روایت جاودانگی» در چارچوب برنامه‌های این کنگره اظهار کرد: این اثر هنری به دست هنرمندان و فرزندان استان گلستان خلق شده است و تمامی افرادی که روی صحنه در بخش‌های موسیقی و نمایش ایفای نقش می‌کنند، از هنرمندان همین استان هستند.

وی با قدردانی از هنرمندان مشارکت‌کننده در این اثر، هنر را ابزاری کارآمد برای مقابله با تهاجم فرهنگی دانست و گفت: هنر می‌تواند در انتقال مفاهیم و ارزش‌ها به جامعه، به‌ویژه نسل جوان، نقشی مؤثر ایفا کند و به‌عنوان ابزاری توانمند در برابر تهاجم فرهنگی دشمن به کار گرفته شود.