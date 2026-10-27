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۵ آبان ۱۴۰۵، ۶:۳۰

بارش‌های پراکنده و رعدوبرق در راه گلستان؛ پایداری هوا از چهارشنبه

بارش‌های پراکنده و رعدوبرق در راه گلستان؛ پایداری هوا از چهارشنبه

گرگان- کارشناس هواشناسی گلستان از فعالیت سامانه بارشی در استان طی امروز سه شنبه خبر داد و گفت: بارش‌ها به‌ویژه در مناطق کوهپایه‌ای و کوهستانی به‌صورت رگبار و رعدوبرق پیش‌بینی می‌شود.

ملیحه معقولی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به آخرین الگوهای پیش‌یابی هواشناسی اظهار کرد: سامانه بارشی طی امروز سه‌شنبه در استان فعال خواهد بود و در این مدت، به‌ویژه در مناطق کوهپایه‌ای و کوهستانی، بارندگی دور از انتظار نیست.

وی افزود: بارش‌ها در برخی نقاط می‌تواند به شکل رگبار و رعدوبرق رخ دهد، اما از نظر دمایی تغییرات قابل‌ملاحظه‌ای در استان پیش‌بینی نمی‌شود.

کارشناس هواشناسی گلستان با اشاره به تغییر وضعیت جوی از روز چهارشنبه گفت: از این روز جو استان به‌تدریج پایدارتر می‌شود و انتظار می‌رود تا پنجشنبه شب شرایط جوی نسبتاً آرامی در بیشتر مناطق حاکم باشد.

معقولی ادامه داد: با عبور امواج کم‌دامنه از جو استان، از پنجشنبه شب تا روز جمعه احتمال افزایش ابر و وقوع بارش‌های پراکنده در برخی مناطق وجود دارد.

کد مطلب 6991021

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