به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح دوشنبه شب در اجتماع مردم شبانکاره در جوار یادمان شهدای گمنام، با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) و گرامیداشت یاد شهدا، از نقش بانوان در همراهی با حرکت‌های مردمی و انقلابی سخن گفت.

وی با بیان اینکه بانوان در طول تاریخ و به‌ ویژه در جنگ و نبرد ترکیبی اخیر نقشی پیشگام داشته‌اند، اظهار کرد: بیش از ۲۰۰ روز است که میدان‌های مقاومت و خیابان‌ها با حضور پرشور مردم رونق دارد و بانوان از روزهای نخست، با حضور آگاهانه، همسران و فرزندان خود را نیز همراه کرده‌اند.

امام جمعه دشتستان در ادامه، با اشاره به جایگاه معنوی حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، ایشان را برترین بانوی عالم و الگویی برای همگان توصیف کرد.

وی به روایاتی از حضرت مهدی (عج) و امام حسن عسکری (ع) درباره مقام و منزلت حضرت زهرا (س) اشاره کرد و گفت: در روایات آمده است که آن حضرت، اسوه و حجت خدا برای اهل‌ البیت (ع) هستند.

حجت الاسلام مصلح همچنین با استناد به آیاتی از قرآن کریم، از جمله آیات تطهیر، مودت و مباهله و سوره کوثر، جایگاه اهل‌ البیت (ع) را یادآور شد و گفت پیامبر اسلام (ص) با سلام‌ دادن بر خانه حضرت فاطمه (س)، این جایگاه را به مردم نشان می‌دادند.

وی با اشاره به دیدگاه برخی اندیشمندان و علمای اهل‌سنت درباره آیات مربوط به یاری دین خدا، قیام ملت ایران را با این آیات قابل تطبیق دانست و افزود: رهبر کبیر انقلاب و شهدا بر مسئولیت تاریخی این ملت و نقش آن در فراهم‌کردن مقدمات ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) تأکید کرده‌اند.

امام جمعه دشتستان در پایان، حضور در تجمع‌ها و صحنه‌های پایداری را عبادت و موجب ناامیدی دشمنان خواند و ابراز امیدواری کرد که با تداوم حضور مردم و همدلی آنان، مسیر مقاومت زیر سایه رهبری مقام معظم رهبری تا پیروزی نهایی ادامه یابد.