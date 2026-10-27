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۵ آبان ۱۴۰۵، ۷:۴۰

امام جمعه دشتستان: بانوان در نبرد ترکیبی اخیر پیشگام و پیشتاز بوده‌اند

امام جمعه دشتستان: بانوان در نبرد ترکیبی اخیر پیشگام و پیشتاز بوده‌اند

بوشهر _ امام جمعه دشتستان گفت: بانوان در طول تاریخ و به‌ ویژه در جنگ و نبرد ترکیبی اخیر نقشی پیشگام داشته‌اند.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام حسن مصلح دوشنبه شب در اجتماع مردم شبانکاره در جوار یادمان شهدای گمنام، با تسلیت ایام شهادت حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها) و گرامیداشت یاد شهدا، از نقش بانوان در همراهی با حرکت‌های مردمی و انقلابی سخن گفت.

وی با بیان اینکه بانوان در طول تاریخ و به‌ ویژه در جنگ و نبرد ترکیبی اخیر نقشی پیشگام داشته‌اند، اظهار کرد: بیش از ۲۰۰ روز است که میدان‌های مقاومت و خیابان‌ها با حضور پرشور مردم رونق دارد و بانوان از روزهای نخست، با حضور آگاهانه، همسران و فرزندان خود را نیز همراه کرده‌اند.

امام جمعه دشتستان در ادامه، با اشاره به جایگاه معنوی حضرت فاطمه زهرا (سلام‌الله‌علیها)، ایشان را برترین بانوی عالم و الگویی برای همگان توصیف کرد.

وی به روایاتی از حضرت مهدی (عج) و امام حسن عسکری (ع) درباره مقام و منزلت حضرت زهرا (س) اشاره کرد و گفت: در روایات آمده است که آن حضرت، اسوه و حجت خدا برای اهل‌ البیت (ع) هستند.

حجت الاسلام مصلح همچنین با استناد به آیاتی از قرآن کریم، از جمله آیات تطهیر، مودت و مباهله و سوره کوثر، جایگاه اهل‌ البیت (ع) را یادآور شد و گفت پیامبر اسلام (ص) با سلام‌ دادن بر خانه حضرت فاطمه (س)، این جایگاه را به مردم نشان می‌دادند.

وی با اشاره به دیدگاه برخی اندیشمندان و علمای اهل‌سنت درباره آیات مربوط به یاری دین خدا، قیام ملت ایران را با این آیات قابل تطبیق دانست و افزود: رهبر کبیر انقلاب و شهدا بر مسئولیت تاریخی این ملت و نقش آن در فراهم‌کردن مقدمات ظهور حضرت ولی‌عصر (عج) تأکید کرده‌اند.

امام جمعه دشتستان در پایان، حضور در تجمع‌ها و صحنه‌های پایداری را عبادت و موجب ناامیدی دشمنان خواند و ابراز امیدواری کرد که با تداوم حضور مردم و همدلی آنان، مسیر مقاومت زیر سایه رهبری مقام معظم رهبری تا پیروزی نهایی ادامه یابد.

کد مطلب 6991024

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