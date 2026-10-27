وجود کرم در غذای دانشگاه کاشان؛نارضایتی دانشجو را باید به رسمیت شناخت

بهزاد سلطانی در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص اتفاقات سلف دانشجویی و انتشار تصویر کرم در غذای یک دانشجو اظهار کرد: دانشگاه سریع نسبت به این موضوع نشان داد و ابتدا با بررسی کارشناسی موضوع را دنبال کرد.

وی ابراز کرد: از طریق شورای صنفی، معاون و مدیران دانشجویی، مواد اولیه، تاریخ‌ها و استانداردهای مربوط به غذا بازرسی و تصاویر دوربین‌ها بررسی شد و دانشجوی مرتبط و همراهان نیز دعوت شدند و با شفاف‌سازی و صراحت اعلام شد که مشکل از غذاخوری بوده و احتمالاً وجود کرم از گوجه‌ بوده و نه از کباب.

رئیس دانشگاه کاشان با بیان اینکه، واکنش طبیعی دانشجویان در برابر بی‌کیفیت یا کمبود غذا امری طبیعی است و باید درک شود، تصریح کرد: با این اتفاق سلف به مدت دو هفته تعطیل و پیمانکار نیز تنبیه و جریمه مالی شد که در صورت تداوم با ایشان لغو قرارداد و پیمانکار دیگری جایگزین می شود.

وی به توزیع ۳۰ هزار پرس غذا به دانشجویان از همین سلف اشاره کرد و خاطرنشان کرد: معاون و مدیر دانشجویی و اعضای هیئت رئیسه دانشگاه به منظور رصد کیفیت غذا به دانشجویان بیشتر از سلف های دانشجویی استفاده می کنند.

سلطانی در خصوص یک خامه شکلاتی کپک‌زده در صبحانه نیز افزود: بررسی‌ها نشان داد تاریخ نگهداری درست بوده و مشکل از کارخانه بوده است، اما مرتبط با دانشگاه نبود.

وی با بیان اینکه دانشجویان نسبت به این اتفاق اعتراض داشتند، خاطر نشان کرد: اعتراض حق دانشجو است ولی باید در این وضعیت اقتصادی شیوه اعتراض ها به گونه ای طراحی کنیم که غذاها از بین نرود و به وضعیت اقتصادی ضربه وارد نشود و در شرایط جنگی نیز اعتراض ها وسیله دسیسه دشمن قرار نگیرد.

رئیس دانشگاه کاشان از دانشجویی که اعتراض غذای خود را بیان کرد قدردانی کرد و افزود: سایر دانشجویان هم در صورت بروز مسأله به دانشگاه اطلاع دهند تا به موقع به آن مشکل برخورد شود.

وی از دانشجویان خواست تا علاوه بر مشکلات صنفی، مسائل اقتصادی، سیاسی و اجتماعی و فرهنگی خود را در فضای داخل دانشگاه و تالارها بیان کنند و با مباحثه آزاد سعی نمایند مسایل را حل کنند.