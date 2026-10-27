شهروندان فسایی برای اطلاع از پزشک خانواده به مراکز سلامت مراجعه کنند

به گزارش خبرگزاری مهر، دانشگاه علوم پزشکی فسا در اطلاعیه‌ای از تغییر برخی پزشکان خانواده شهری در چارچوب برنامه جدید پزشکی خانواده و نظام ارجاع خبر داد و نحوه اطلاع شهروندان از پزشک خانواده خود را اعلام کرد.

بر اساس این اطلاعیه، آخرین وضعیت پزشکان خانواده از طریق پیامک به سرپرستان خانوار اطلاع‌رسانی شده است و شهروندانی که این پیامک را دریافت نکرده‌اند، می‌توانند با مراجعه به نزدیک‌ترین مرکز خدمات جامع سلامت یا پایگاه بهداشتی در شهر فسا، از پزشک خانواده خود مطلع شوند.

شهروندان پس از دریافت اطلاعات مربوط به پزشک خانواده می‌توانند برای دریافت خدمات نخستین ویزیت رایگان به پزشک مربوطه مراجعه کنند.

دانشگاه علوم پزشکی فسا همچنین شایعه تعطیلی برنامه پزشک خانواده در این شهرستان را تکذیب و اعلام کرد چهار ویزیت ابتدایی هر شهروند در طول سال در قالب برنامه پزشکی خانواده رایگان است.

نشانی مراکز خدمات جامع سلامت و پایگاه‌های بهداشتی شهر فسا:

۱. مرکز خدمات جامع سلامت موسی بن جعفر(ع)، خیابان فلسطین، کوچه ۲۵

۲. مرکز خدمات جامع سلامت امام خمینی(ره)، پارک شهر، ساختمان قدیم معاونت بهداشت

۳. مرکز خدمات جامع سلامت شماره سه، بلوار امامزاده حسن(ع)

۴. مرکز خدمات جامع سلامت الزهرا(س)، بلوار شهید ستوده

۵. پایگاه سلامت شماره ۶، خیابان عشایری

۶. پایگاه سلامت ضمیمه مرکز خدمات جامع سلامت امامزاده حسن(ع)، بلوار امامزاده حسن(ع)

۷. پایگاه سلامت ضمیمه مرکز خدمات جامع سلامت امام خمینی(ره)، پارک شهر، مرکز بهداشت قدیم

۸. پایگاه سلامت ضمیمه موسی بن جعفر(ع)، خیابان فلسطین، کوچه ۲۵، مرکز خدمات جامع سلامت موسی بن جعفر(ع)

۹. پایگاه سلامت الزهرا(س)، فلکه اول فاز ۵، بلوار شهیدان اعتصامی‌فر، کوچه ۳

۱۰. پایگاه سلامت شهید ذوالقدر، میدان بقیه‌الله، بلوار صاحب‌الزمان(عج)