نیویورک تایمز: اختلافات سران اسرائیل بر سر ایران صحت دارد

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه نیویورک تایمز به نقل از مسئولان صهیونیست گزارش داد که اختلافات بنیامین نتانیاهو نخست وزیر رژیم صهیونیستی با ایال زامیر رئیس ستاد ارتش رژیم بر سر تجاوز به ایران قبل از انتخابات پارلمانی حقیقت داشته است.

این در حالی است که روز گذشته یسرائیل کاتس وزیر جنگ رژیم صهیونیستی مدعی شده بود که چنین اختلافاتی اساسا وجود نداشته است.

بر اساس گزارش نیویورک تایمز، زامیر با اجرای تجاوز مد نظر نتانیاهو قبل از انتخابات مخالفت کرده است. وی طی روزهای گذشته نسبت به اعمال فشارها از سوی نتانیاهو برای دست زدن به اقدامی علیه ایران به صورت مستقل ابراز نگرانی کرده بود.

زامیر معتقد است که چنین اقدامی یک اشتباه به شمار رفته که می تواند باعث حمله ایران به اراضی اشغالی شود.

روز گذشته شبکه ۱۲ تلویزیون رژیم صهیونیستی نیز گزارش داد که اختلافات میان بنیامین نتانیاهو، نخست‌وزیر این رژیم، و ایال زامیر، رئیس ستاد ارتش رژیم، بر سر نحوه برخورد با ایران به سطح کم‌سابقه‌ای رسیده است.