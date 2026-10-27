ظرفیت بالای روستای «بانقلان» برای تبدیل شدن به قطب گردشگری استان ایلام

فرزاد شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به پتانسیل‌های این روستا اظهار کرد: بانقلان یکی از روستاهای قدیمی و زیبای بخش مرکزی ایلام است که با برخورداری از آب و هوای کوهستانی، طبیعت سرسبز، باغات بسیار خوب و آثار باستانی گوناگون، ظرفیت بالایی برای جذب گردشگر دارد.

وی با اشاره به لزوم توسعه زیرساخت‌ها افزود: اگر مردم تمایل داشته باشند، ما در بحث توسعه بوم‌گردی و ایجاد اقامتگاه‌های سنتی که در کنار روستا واقع شده‌اند، از آنان حمایت همه‌جانبه خواهیم کرد تا گردشگران بیشتری به این منطقه جذب شوند.

این مسئول با اشاره به جاذبه‌های منحصربه‌فرد منطقه تصریح کرد: این روستا به سرزمین آسیاب‌ها معروف است و وجود آسیاب‌های آبی، نمادی از روزگار گذشته محسوب می‌شود؛ ضمن اینکه طبیعت چشم‌نواز آن پتانسیل بالایی برای توسعه گردشگری دارد و ما آماده همکاری برای احیای این جاذبه‌ها هستیم.

شریفی با تاکید بر لزوم حفظ آثار تاریخی خاطرنشان کرد: علاوه بر آسیاب‌ها، وجود سفال‌های بدون لعاب و پوشش گلی در این منطقه نشان‌دهنده قدمت تاریخی بالای آن است و امیدواریم با همراهی مردم، این ظرفیت‌ها به قطب گردشگری استان تبدیل شود.