به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از المیادین، قاضی دیوان عالی برزیل با صدور حکمی دستور ابطال گذرنامه های برزیلی فلاویو بولسونارو نامزد شکست خورده انتخابات ریاست جمهوری از جمله گذرنامه دیپلماتیک او را صادر کرد.

بر اساس این حکم بولسونارو موظف است هرگونه گذرنامه دیگری را ظرف ۲۴ ساعت تحویل دهد. همچنین حکم ممنوعیت خروج وی از کشور و هرگونه ارتباط با وکیلش که به همراه او در پرونده ای مرتبط با پولشویی تحت تحقیق قرار دارد صادر شده است.

فلاویو پسر ژائیر بولسونارو رئیس جمهور پیشین برزیل اعلام کرد که پس از دیدار با پدرش احضاریه ای از پلیس فدرال برای تحویل گذرنامه های خود دریافت کرده است.

این اقدامات قضایی پس از شکست فلاویو بولسونارو در انتخابات ریاست جمهوری در برابر لولا دا سیلوا رئیس جمهور برزیل، صورت می گیرد. لولا حدود ۵۱.۸ درصد آرا را به دست آورد، در حالی که سهم رقیب او ۴۸.۲ درصد بود و اختلاف آرای دو نامزد از ۴.۴ میلیون رای فراتر رفت.

فلاویو بولسونارو پس از اعلام نتایج انتخابات مدعی شد شکست را نمی پذیرد و از تصمیم خود برای مراجعه به دستگاه قضایی با هدف درخواست ابطال انتخابات خبر داد.