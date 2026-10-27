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۵ آبان ۱۴۰۵، ۸:۵۷

فاضل: قایقرانان آستانه برای حضور در ماراتن سفیدرود آماده می‌شوند

فاضل: قایقرانان آستانه برای حضور در ماراتن سفیدرود آماده می‌شوند

آستانه اشرفیه- رئیس هیئت قایقرانی آستانه اشرفیه با اشاره به آغاز فعالیت این رشته در شهر و برگزاری منظم تمرین‌های روزانه گفت: ورزشکاران این رشته برای حضور در ماراتن سفیدرود آماده می‌شوند.

رضا فاضل در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تبریک هفته تربیت‌بدنی و گرامیداشت یاد و خاطره شهدا بویژه شهدای ورزشکار، اظهار کرد: فعالیت قایقرانی در شهر آستانه اشرفیه از مردادماه سال جاری آغاز شده است.

رئیس هیئت قایقرانی آستانه اشرفیه با اشاره به برگزاری تمرین‌های پیوسته در این رشته افزود: تمرین‌های آقایان به صورت روزانه برگزار می‌شود و ورزشکاران آستانه اشرفیه در برنامه‌های قایقرانی حضور دارند.

وی با بیان اینکه همایش ماراتن سفیدرود از برنامه‌های این مناسبت است، گفت:ورزشکاران آستانه اشرفیه در این همایش که به صورت استانی به مناسبت هفته تربیت‌بدنی، برگزار می‌شود، حضورخواهند داشت.

فاضل از فعالیت ورزشکاران بندر کیاشهر گفت و افزود: قایقرانان این شهر بندری نیز تمرین‌های خود را به صورت جداگانه برگزار می‌کنند و در این زمینه فعالیت های خوبی دارند.

کد مطلب 6991057

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