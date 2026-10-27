پایه گذاری الگوی نوین مدارس تخصصی حفظ قرآن به همت آستان قدس رضوی

به گزارش خبرگزاری مهر، نشست هم‌اندیشی اولیا و مربیان مدرسه رهروان شهید برونسی با محوریت تشریح الگو، راهبردها و اهداف تأسیس مدارس تخصصی حفظ و تربیت قرآنی، با حضور حجت‌الاسلام میریان، رئیس مرکز امور قرآنی آستان قدس رضوی، کادر مدیریتی و تربیتی مدرسه و جمعی از والدین دانش‌آموزان برگزار شد.

در این نشست تخصصی، ابعاد مختلف تحول در ساختار آموزشی، اولویت‌بخشی به تکوین شخصیت و سبک زندگی قرآنی بر پایه تعالیم نورانی ثقلین و ضرورت هم‌پوشانی نهاد خانه و مدرسه مورد واکاوی قرار گرفت.

در آغاز این برنامه، حسن‌زاده، معاون پرورشی و تربیتی مدرسه، با تأکید بر لزوم هم‌افزایی ساختاری میان اولیا و کادر آموزشی، امر تربیت را فرآیندی درون‌زا، ریشه‌دار و پایدار، توصیف کرد.

وی با طرح این پرسش بنیادین که شاخصه تحقق یک تربیت مصونیت‌بخش در برابر نوسانات و دگرگونی‌های محیطی چیست، خاطرنشان کرد: رفتارسازی‌های صرفاً ظاهری و مقطعی نمی‌تواند تضمین‌کننده سعادت و استمرار دین‌داری فرد در عرصه‌های حساس جامعه و دانشگاه باشد، بلکه جوهره تربیت صحیح باید باورها و بینش درونی متربی را متحول سازد تا در فراز و نشیب‌های اجتماعی دستخوش زوال، نشود.

معاون تربیتی این آموزشگاه در ادامه به دوره‌های سه‌گانه رشد در مبانی دینی اشاره کرد و مقطع هفت‌سال دوم را دوره خطیر جامعه‌پذیری، مسئولیت‌پذیری و اطاعت آگاهانه دانست.

وی کانون خانواده را بستر اصلی نهادینه‌سازی ارزش‌ها ارزیابی کرد و یادآور شد:الگوپذیری دیداری فرزندان بر توصیه‌های زبانی پیشی می‌گیرد.

حسن‌زاده حاکمیت آرامش، احترام متقابل زوجین، حفظ شأن و اقتدار پدر در کنار رعایت جایگاه و تکریم محبت‌آمیز مادر را ضامن شکل‌گیری روان سالم و پایداری شخصیتی کودک دانست و تصریح کرد: پرهیز از رفتارهای افراطی، محبت‌های بدون ضابطه و حمایت‌های غیرسازنده، راه را برای بلوغ عاطفی و خوداتکایی نسل نو هموار می‌سازد.

شکستن بن‌بست‌های آموزشی با مدل نوین حفظ قرآن در مشهد الرضا (ع)

در بخش اصلی این همایش، حجت‌الاسلام والمسلمین میریان، مدیر مرکز امور قرآنی آستان قدس رضوی، به تشریح رسالت کلان این مرکز در بسط شبکه ملی و بین‌المللی آموزش قرآن ذیل پرچم متبرک حضرت ثامن‌الحجج علی بن موسی الرضا (ع) پرداخت.

وی با اشاره به تکوین ساختار مرکز قرآن از نقطه‌ی آغازین تا دستیابی به جایگاه فعلی، جهش چندبرابری مهدهای قرآنی و حضور قرآن‌آموزانی از ده‌ها کشور جهان را مرهون الطاف و برکات امام مهربانی‌ها دانست و مدرسه رهپویان شهید برونسی را خاستگاه و نقطه شروع تدوین الگوی نوین مدارس حفظ قرآن در جمهوری اسلامی ایران معرفی کرد.

مدیر مرکز امور قرآنی آستان قدس رضوی با بازخوانی مطالبه راهبردی رهبر شهید انقلاب (رحمت‌الله علیه) مبنی بر لزوم تربیت ده میلیون حافظ قرآن در کشور، روندهای مرسوم، پراکنده و اداری در آموزش در دهه‌های اخیر را برای دستیابی به این چشم‌انداز ناکافی ارزیابی و تصریح کرد: مرکز قرآن آستان قدس رضوی مأموریت محوری خود را بر پایه‌ریزی یک مدل نوین، اصیل و شتاب‌بخش با تکیه بر ظرفیت‌های جامعه‌محور متمرکز کرده است.

وی نقش والدین را عنصری تعیین‌کننده با ضریب سهم ۹۵ درصدی در کامیابی این الگو برشمرد و تأکید کرد: همراهی مجاهدانه، عمیق و مسئولانه اولیا موتور محرک اصلی این حرکت تمدنی خواهد بود.

حجت‌الاسلام والمسلمین میریان ضمن نقد تشتت برنامه‌های درسی متداول که تمرکز ذهنی نوآموز را تحلیل می‌برد، از تحول در جدول بودجه‌بندی آموزشی پایه اول در این مدرسه خبر داد و شیوه آموزش متمرکز بر تک‌درس همراه با انس فراگیر با قرآن را راهکاری برگرفته از نظام‌های اصیل علمی توصیف کرد.

وی با تأکید بر اینکه هدف غایی در پایه‌های آغازین، شتاب‌زدگی در حفظ مکانیکی کلمات یا ایجاد تکلف‌های آموزشی نیست، یادآور شد: رویکرد مرکز امور قرآنی در پایه اول بر محور ایجاد نشاط، استفاده از ادبیات داستانی و بازی‌محور، فهم انس‌آفرین و پی‌ریزی پایه‌های روانی زیست قرآنی استوار است، چراکه حفظ کلام وحی همچون بارقه‌ای حیات‌بخش نیازمند حفاظت، مراقبت و تغذیه معنوی مداوم است.

مدیر مرکز امور قرآنی آستان قدس رضوی در پایان، راهبردهای سه‌گانه‌ای را جهت پیوند مستمر خانه با معارف الهی به خانواده‌ها توصیه کرد و گفت: استمرار تلاوت روزانه قرآن در محیط خانه به نحوی که فرزندان ناظر مستقیم انس والدین با آیات باشند، برپایی جلسات هفتگی خانوادگی با محوریت و آموزگاری دانش‌آموز جهت تقویت اعتماد به نفس و نقش‌پذیری اجتماعی و حضور منظم پدران همراه با فرزندان در محافل و کرسی‌های سنتی تلاوت قرآن در سطح مساجد و محلات مشهد مقدس این راهبردها هستند.