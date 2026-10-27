به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ اسماعیل رئوفی از اجرای یک مورد حکم قلع و قمع مستحدثات غیرمجاز در اراضی زراعی روستای بستانو شهرستان بندرعباس خبر داد و گفت: این حکم در راستای تبصره ۳ ماده ۱۰ قانون حفظ کاربری اراضی زراعی و باغی و با همکاری مرجع قضایی، نیروی انتظامی و کارشناسان امور اراضی استان و شهرستان اجرا شد.

وی افزود: حکم اجراشده مربوط به یک مورد احداث بنا در زمین‌های کشاورزی روستای بستانو بود که به مساحت ۱۴ هزار مترمربع، امروز با هماهنگی کامل مرجع محترم قضایی و حضور عوامل انتظامی و کارشناسان امور اراضی جهاد کشاورزی استان و شهرستان بندرعباس به اجرا درآمد.

وی با تأکید بر حساسیت این دستگاه در حفظ امنیت غذایی کشور تصریح کرد: هرگونه تغییر کاربری غیرمجاز در اراضی زراعی و باغی جرم محسوب می‌شود و جهاد کشاورزی بدون هیچ‌گونه اغماضی، ضمن برخورد قانونی، دستور قلع و قمع این مستحدثات را صادر و اجرا خواهد کرد.

فرمانده یگان حفاظت از اراضی سازمان جهاد کشاورزی استان هرمزگان در پایان خاطرنشان کرد: صیانت از اراضی کشاورزی به‌عنوان سرمایه ملی و تضمین‌کننده امنیت غذایی، خط قرمز این سازمان است و با متخلفان در این حوزه مطابق قانون برخورد قاطع خواهد شد.