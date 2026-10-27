میراث علمای پایتخت در دانشنامه «اختران تهران» کتاب شد

به گزارش خبرنگار مهر، مجموعه «اختران تهران» در ادامه طرح دانشنامه‌ای «گلشن ابرار» تدوین شده است؛ طرحی که به معرفی اسوه‌های علم و عمل در جهان تشیع می‌پردازد و در قالب مجموعه‌های استانی، زندگی و فعالیت عالمان دینی مناطق مختلف را ثبت و معرفی می‌کند.

تهران در دو سده اخیر، علاوه بر جایگاه سیاسی و اجتماعی خود، یکی از کانون‌های مهم فعالیت‌های علمی و دینی ایران بوده است. در مقدمه این مجموعه بر نقش عالمان دینی در صیانت از باورهای اعتقادی و حفظ دیانت مردم در برابر شبهات و جریان‌های فرهنگی و فکری تأکید شده و تلاش‌های علمی، فرهنگی و سیاسی آنان بخشی از تاریخ معاصر این شهر معرفی شده است.

مجموعه «اختران تهران» با گردآوری زندگی‌نامه عالمان و فضلای دینی، می‌کوشد بخشی از این میراث را از فراموشی دور نگه دارد و زمینه آشنایی مخاطبان با شخصیت‌هایی را فراهم کند که در دوره‌های مختلف در عرصه آموزش علوم دینی، تألیف، تبلیغ و تحولات اجتماعی و سیاسی نقش داشته‌اند.

معرفی چهره‌های شاخص در جلد دوم

در جلد دوم این دانشنامه، محسن دریابیگی با بهره‌گیری از اطلاعات منابع مختلف و تحقیقات میدانی، زندگی‌نامه شماری از عالمان و شخصیت‌های دینی را تدوین کرده است؛ چهره‌هایی که برخی از آنان در تاریخ معاصر ایران جایگاه شناخته‌شده‌ای دارند.

از جمله شخصیت‌های معرفی‌شده در این مجلد می‌توان به حسینعلی راشد، محمد شاه‌آبادی، سید ابراهیم شبیری زنجانی، ابوالحسن شعرانی، سید مرتضی عسکری و علی‌اکبر غفاری اشاره کرد. ثبت زندگی و فعالیت‌های این چهره‌ها، امکان آشنایی بیشتر با مسیر علمی، آثار و نقش اجتماعی آنان را فراهم می‌کند.

روایت زندگی عالمان در بستر تاریخ تهران

در مقدمه مجموعه، پیوند هویت تهران با حوزه‌های علمیه و فعالیت‌های روحانیت از دوره قاجار به بعد مورد توجه قرار گرفته است. گسترش مدارس دینی، حضور عالمان مهاجر از شهرهای مختلف و نقش آنان در آموزش، تبلیغ و تحولات اجتماعی، از جمله موضوعاتی است که در ترسیم پیشینه علمی و مذهبی پایتخت مطرح می‌شود.

این مجموعه همچنین به اهمیت معرفی عالمان هر منطقه برای شناخت بهتر میراث فرهنگی و دینی و آشنایی نسل‌های جدید با الگوهای علمی و عملی تأکید دارد. در عین حال، گردآوری زندگی‌نامه‌ها در این اثر به معنای استقصای کامل همه عالمان استان تهران نیست و بر اساس توضیحات مؤلف، در این مرحله شماری از شخصیت‌ها معرفی شده‌اند.

مجموعه سه‌جلدی «اختران تهران؛ شرح حال عالمان دینی استان تهران» با تألیف محسن دریابیگی، بازنویسی مهدی حسن‌پور و به کوشش عبدالصمد جودتی استیار، زیر نظر ناصرالدین انصاری، ناصر باقری بیدهندی و غلامرضا گلی‌زواره، از سوی نشر بین‌الملل منتشر شده است.