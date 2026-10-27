قطع سوخت در کشاورزی به معنای نابودی تولید است

به گزارش خبرگزاری مهر، علیرضا دهمرده در همایش نکوداشت هفته پدافند غیرعامل که با حضور مقامات عالی وزارت جهاد کشاورزی و رئیس سازمان پدافند غیرعامل کشور برگزار شد، به نمایندگی از ۵ استان‌ و ۶ سازمان جهاد کشاورزی منطقه ۵ کشور، به تشریح مهم‌ترین چالش‌ها، دستاوردها و الزامات پدافند غیرعامل در حوزه امنیت غذایی پرداخت.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان با اشاره به اینکه بحران‌های استان‌ها دیگر صرفا محدود به حوادث طبیعی همچون سیل و زلزله نیست، تصریح کرد: با درایت وزیر جهاد کشاورزی و تلاش‌های صورت‌گرفته، تأمین کالاهای اساسی و مایحتاج مردم در سطح کشور به نحو احسن انجام شده و جای هیچ‌گونه نگرانی نیست؛ اما آنچه امروز بخش کشاورزی را نگران می‌کند، وظیفه‌مندی و همراهی ضعیف برخی دستگاه‌های بیرونی است.

وی با اشاره به اجرای قانون برنامه هفتم توسعه و طرح توسعه گلخانه‌ها گفت: در استان سیستان و بلوچستان از ۱۶۲ هکتار گلخانه هدف‌گذاری‌شده، ۸۰ هکتار در سال جدید اجرایی و به زیر کشت رفته است، اما متأسفانه شرکت نفت با صدور یک بخشنامه داخلی اعلام می‌کند که به واحدهای جدید گلخانه‌ای و مرغداری سوخت اختصاص نمی‌دهد.

دهمرده افزود: قانون رفع موانع تولید که در اوایل مهرماه توسط ریاست جمهور ابلاغ شده است برآورد سوخت را برعهده دستگاه متولی و تامین سوخت بر عهده شرکت نفت است در حالی که بخش کشاورزی همچون راهسازی یا ساختمان‌سازی نیست که با یک هفته تعطیلی کارش به تعویق بیفتد؛ قطع سوخت در این بخش به معنای توقف کامل و نابودی تولید است و نباید برآوردهای کارشناسی زیر پا گذاشته شود.

رئیس سازمان جهاد کشاورزی سیستان و بلوچستان در ادامه به نبود ردیف اعتباری خاص پدافند غیرعامل در بخش کشاورزی اشاره کرد و گفت: پدافند غیرعامل یعنی دفاع در شرایط محدودیت؛ انتظار می‌رود بخش کشاورزی در این اعتبارات به صورت ویژه دیده شود. همچنین تعریف وایجاد ساختار مناسب برای پدافند غیر عامل بخش کشاورزی استانها نیز مورد تاکید قرار گرفت.

وی با اشاره به ایجاد موفقیت‌آمیز «آمادگاه جنوب شرق کشور» با تکیه بر توان داخلی استان جهت مقابله با تهدیدات و آفات زیستی، خواستار حل مشکل فرسودگی ناوگان خودرویی این آمادگاه شد و پیشنهاد کرد: حداقل از ظرفیت مناطق آزاد برای تأمین خودروهای امنیتی مورد نیاز مقابله با تهدیدات زیستی استفاده شود.

دهمرده در بخش دیگری از سخنان خود به اقدامات انجام‌گرفته در راستای افزایش تاب‌آوری بخش کشاورزی اشاره کرد و افزود: ایجاد آمادگاه‌های زیستی در سیستان و بلوچستان و خراسان شمالی، توسعه نیروگاه‌های خورشیدی در چاه‌های کشاورزی، مرغداری‌ها و گلخانه‌ها، تجهیز واحدهای تولیدی و ساختمان‌های اداری به ژنراتور و برق اضطراری، و مدیریت پراکنش ذخایر راهبردی از جمله اقدامات مهمی است که با وجود محدودیت‌ها در استان‌ها انجام شده است.

وی در پایان با تأکید بر اینکه در شرایط ویژه کشور، بخش کشاورزی باید دارای بالاترین اولویت در تخصیص سوخت و منابع باشد، خاطرنشان کرد: سازمان‌های پدافند غیرعامل در استان‌ها نباید صرفاً به ارسال نامه‌های تکلیفی و مکاتبات اداری اکتفا کنند، بلکه لازم است برای چالش‌هایی همچون تأمین لجستیک و کامیون‌های جابجایی کالاهای اساسی، راهکارهای عملی و هموارکننده ارائه دهند.