به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، گزارش های منتشر شده از سوی سندیکای خودروها در آمریکا نشان می دهد مردم این کشور هزینه های بیشتری برای بنزین و گازوئیل در دوره ترامپ نسبت به دوره جو بایدن پرداخت کرده اند.

جهش شدید قیمت سوخت در آمریکا در آستانه انتخابات میان دوره ای این کشور یک چالش بزرگ برای ترامپ به شمار می رود. قیمت گازوئیل که سوخت اقتصاد جهانی از کشاورزی گرفته تا صنایع سنگین و باربری به شمار می رود از حدود چهار دلار در هر گالن در دوره بایدن به ۴.۳۴۳ دلار در دوره ترامپ رسیده است.

قیمت گازوئیل در ۲۲ سپتامبر در آمریکا به رقم بی سابقه بیش از شش دلار رسید. این افزایش سوخت به دلیل جنگ افروزی دولت ترامپ علیه ایران و اختلال در تنگه هرمز رخ داده است.

نتایج نظرسنجی انجام شده از سوی رویترز حاکی از آن است که محبوبیت ترامپ طی ماه جاری به پایان ترین حد خود در سایه نگرانی مردم آمریکا نسبت به افزایش قیمت سوخت رسیده است.

تنها ۲۳ درصد از آمریکایی سیاست های اقتصادی ترامپ را تأیید کرده اند.