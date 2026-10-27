ستاره انگلیس برنده توپ طلای فوتبال جهان شد

به گزارش خبرنگار مهر، هری کین با رای کارشناسان و صاحب نظران فوتبال جهان برنده توپ طلای ۲۰۲۶ شد. مهاجم گلزن تیم ملی انگلیس که در یک دهه اخیر جزو مهم ترین بازیکنان سه شیرها محسوب می شود توانست پس از ۲۵ سال بهترین جایزه فردی فوتبال دنیا را برای کشورش رقم بزند.

مهاجم فعلی بایرن مونیخ در رقابتی نزدیک با لامین یامال و کیلیان امباپه، مهم‌ترین جایزه شب لندن را به خانه برد تا پس از مایکل اوون در سال ۲۰۰۱ بتواند این عنوان را برای یک بریتانیایی به دست آورد.

۷۳ گل برای باشگاه و کشور در ۶۶ بازی، شامل ۳۶ گل در بوندس‌لیگا، ۱۴ گل در لیگ قهرمانان و ۶ گل در جام جهانی جزو آمار او بود. هری همراه بایرن قهرمان بوندس‌لیگا شد و برای دومین بار کفش طلای اروپا را به دست آورد. جایزه گرد مولر بهترین گلزن سال هم پیش از توپ طلا به او رسید تا شب لندن برای او درخشان باشد.

همچنین لامین یامال برای سومین سال متوالی جایزه بهترین بازیکن جوان فوتبال دنیا را از ان خود کرد. اونای سیمون هم به عنوان بهترین دروازه‌بان سال انتخاب شد. لوئیس دلافوئنته جایزه بهترین مربی مردان را گرفت و پاری‌سن‌ژرمن عنوان بهترین باشگاه مردان سال را به دست آورد. بوکایو ساکا هم جایزه سوکراتس را دریافت کرد. در بخش زنان، بارسلونا بهترین باشگاه سال شد و کاتا کول جایزه بهترین دروازه‌بان زنان را برد.