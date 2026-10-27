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۵ آبان ۱۴۰۵، ۸:۴۶

تراکتور به تبریز برگشت؛ استراحت یک روزه پس از باخت در امارات

تراکتور به تبریز برگشت؛ استراحت یک روزه پس از باخت در امارات

تیم فوتبال تراکتور تبریز پس از بازگشت به کشور استراحت یک روزه دارد.

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از سایت باشگاه تراکتور تبریز، کاروان تراکتور بامداد امروز به تبریز بازگشت. این تیم شب گذشته مقابل العین امارات تن به شکست دو بر یک از هفته سوم لیگ نخبگان آسیا داد تا فعلا با یک امتیاز در جدول منطقه غرب آسیا حضور داشته باشد.

اعضای تیم فوتبال تراکتور پس از دیدار مقابل العین امارات در چارچوب رقابت‌های لیگ نخبگان آسیا، بامداد امروز سه‌شنبه ۵ آبان‌ماه، با پرواز اختصاصی و از بخش CIP فرودگاه آل مکتوم دبی، به‌صورت مستقیم به تبریز بازگشتند.

با تصمیم کادرفنی، تمرین امروز تیم فوتبال تراکتور تعطیل است.

کد مطلب 6991080

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