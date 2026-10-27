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۵ آبان ۱۴۰۵، ۸:۵۰

دادستان تهران خواستار ممنوعیت حضور مردان در مسابقات فوتبال بانوان شد

دادستان تهران خواستار ممنوعیت حضور مردان در مسابقات فوتبال بانوان شد

دادستان تهران خواستار ممنوعیت حضور مردان، از تماشاگران تا عوامل اجرایی و رسانه‌ای، در مسابقات رسمی فوتبال بانوان شد.

به گزارش خبرگزاری مهر، قوه قضاییه اعلام کرد: در پی گزارش‌های ارسالی از برگزاری لیگ برتر بانوان و انتشار تصاویر حضور تماشاگران خانم بدون حجاب اسلامی و عدم رعایت هنجارها و موازین شرعی و خلاف عفت عمومی و حضور آقایان در جمع تماشاگران مسابقات بانوان، دادستان تهران با ارسال نامه‌هایی جداگانه به وزیر ورزش و جوانان و رئیس فدراسیون فوتبال نسبت به تصویب و اجرای مصوبه‌ای برای ممانعت و ممنوعیت حضور آقایان به عنوان تماشاگر و حتی عوامل اجرایی، انتظامی و عوامل رسانه‌ای (عکاس و خبرنگار) در برگزاری مسابقات بانوان تذکر و هشدار داد.

همچنین دادستان تهران در این نامه نسبت به رعایت موارد ذکر شده و عدم حضور آقایان در مسابقه شهرآورد تیم‌های بانوان پرسپولیس و استقلال و سایر مسابقات رسمی فوتبال بانوان تذکر داد و اعلام کرد در صورت عدم رعایت نکات تاکید شده، دادستانی بنابر تکالیف قانونی به موضوع ورود کرده و با متخلفان برخورد لازم و قانونی را انجام خواهد داد.

کد مطلب 6991083
مهسا حيدری توچائی

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    نظرات

    • مشهدی DE ۱۰:۴۰ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۵
      1 1
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      کاشکی مشکلات مملکت اینطور چیزها بود‌‌… بعد میشد با گشت ارشاد انها را برطرف کرد
    • میلاد IR ۱۳:۱۰ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۵
      0 0
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      از اول بایستی اینکار رو میکردید ، نه الان که شورش دراومده
    • IR ۱۳:۵۲ - ۱۴۰۵/۰۸/۰۵
      0 0
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      احسنت به دادستانی جلو سو استفاده گرها را بگیرید واز هیچی واهمه نداشته باشید

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