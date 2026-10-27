به گزارش خبرگزاری مهر، سرهنگ علی اصغر شریفی رئیس مرکز اطلاع رسانی پلیس راهور تهران بزرگ با اشاره به وضعیت ترافیک معابر و بزرگراه های شهر تهران گفت: در مسیر شرق به غرب بزرگراه شهید بابایی از بلوار هنگام تا پل امام علی (ع)، بزرگراه صدراز بلوار کامرانیه تا مدرس، بزرگراه شهید سلیمانی از امام علی (ع) تا پل سید خندان ترافیک پرحجم و سنگین است.

وی در ادامه افزود: در مسیر غرب به شرق بزرگراه لشگری از تهرانسر تا فرودگاه مهرآباد، بزرگراه آیت الله هاشمی رفسنجانی از سردار جنگل تا بلوار فرحزادی و در ادامه از شیخ فضل الله نوری تا خیابان گاندی، بزرگراه حکیم از شقایق تا پل شیخ فضل الله نوری و بزرگراه شهید همت از جنت آباد تا اشرفی اصفهانی شاهد بار ترافیک پرحجم و سنگینی هستیم.

سرهنگ شریفی گفت: بار ترافیک در مسیر جنوب به شمال بزرگراه امام علی (ع) از بزرگراه شهید رئیسی تا بزرگراه شهید محلاتی، بزرگراه شیخ فضل الله نوری از پل جناح تا قبل از پل جلال آل احمد، بزرگراه آیت الله سعیدی از یافت آباد تا خیابان هاشمی و بزرگراه نواب صفوی از ۹دی تا تونل توحید نیز پرحجم و سنگین است.

وی در پایان به رانندگان توصیه کرد: بیایید با رعایت قوانین راهنمایی و رانندگی، رعایت سرعت مطمئنه و توجه کامل به مسیر، سهم خود را در تکرار شب‌ های بدون تصادف ایفا کنیم چرا که هر رانندگی مسئولانه گامی برای حفظ جان انسان‌هاست.