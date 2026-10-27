به گزارش خبرنگار مهر، سید ایرج مصطفوی با اشاره به ورود جبهه هوای سرد و بارشی به استان سمنان، به‌ویژه مناطق شمال شرقی، اظهار کرد: ارتفاعات مجن در شمال شهرستان شاهرود در پی بارش برف سفیدپوش شد.

وی با بیان اینکه بارش برف در ارتفاعات مجن موجب کاهش دمای هوا در شهرستان شاهرود شده است، افزود: در ارتفاعات دامغان و بخش‌هایی از شهرستان میامی نیز بارش باران گزارش شده است.

مدیرکل هواشناسی استان سمنان با اشاره به صدور هشدار زرد هواشناسی برای روز دوشنبه در پی ورود این سامانه سرد و بارشی، تأکید کرد: بارش‌ها در ارتفاعات استان، به‌ویژه در شهرستان شاهرود، موجب مه‌آلودگی و کاهش دید افقی شده است.

مصطفوی با اشاره به مخاطرات ناشی از شرایط جوی پیش‌رو، گفت: از مردم درخواست شده است در زمان بارش‌ها از سفر به ارتفاعات استان خودداری کنند.

وی همچنین با بیان اینکه بارش‌ها موجب لغزندگی جاده‌های شمالی استان سمنان شده است، افزود: رانندگان به‌ویژه در مسیرهای شمالی شهرستان شاهرود باید با احتیاط بیشتری تردد کنند.