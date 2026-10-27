به گزارش خبرنگار مهر، احمد فاضلی صبح سه شنبه در جمع خبرنگاران اعلام کرد: فاز جدید پروژه نهضت ملی مسکن شلمزار در عرصه ای به مساحت ۷۸,۱۱۷ متر مربع در حال توسعه است. این پروژه که با همکاری بنیاد مسکن انقلاب اسلامی به‌عنوان کارگزار و پیمانکار آماده‌سازی اجرا می‌شود، با الگوی کارآمد «گروه‌های ساخت دو نفره» واگذار شده است تا بهره‌وری و سرعت اجرا افزایش یابد.این سایت با ظرفیت ۱۵۵ پلاک، شامل ۸۵ پلاک اختصاصی برای ۱۷۰ متقاضی، ۸ پلاک در قالب طرح‌های حمایتی جوانی جمعیت و فرزندی، ۶ پلاک تجاری و سایر پلاک‌ها جهت خدمات عمومی و سرانه‌ ها طراحی شده است.

وی همچنین با اشاره به آمار ثبت‌نام در سطح شهر شلمزار افزود: از میان ۱۰۴۸ نفر متقاضی، ۲۶۳ نفر پس از احراز چهار شرط اصلی تایید نهایی شده‌اند که از این میان ۲۳۶ نفر اقدام به افتتاح حساب نموده‌اند و تاکنون برای ۲۲۸ نفر از این متقاضیان، زمین تأمین شده است.

فاضلی افزود: در فاز یک این طرح که در عرصه ای به مساحت ۲۱,۵۹۲ متر مربع طراحی شده بود، زمین به ۵۸ متقاضی تحویل داده شد و عملیات اجرایی و ساخت‌ و ساز به‌صورت فعال در جریان است همچنین با همکاری دستگاه های متولی، خدمات زیربنایی شامل شبکه آب، برق و گاز با موفقیت به اتمام رسیده و در ماه جاری نیز عملیات اجرایی احداث جوی و جداول نیز در دستور کار قرار گرفته است.