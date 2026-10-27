قول مساعد وزیر علوم برای بازگشت سقف سنی جذب هیئت علمی به ۴۵ سال

حجت‌الاسلام عبدالحسین خسروپناه دبیر شورای عالی انقلاب فرهنگی درپاسخ به سئوال خبرنگار مهر مبنی بر تغییر سن جذب هئیت علمی از ۴۵ به ۴۰ سال و اینکه قرار نیست مجدد سن جذب به ۴۵ سال افزایش یابد گفت: تغییر سقف سنی جذب هئیت علمی در اختیار وزیر علوم است.

وی افزود: ولی به ایشان توصیه کردیم با توجه به شرایط موجود، سن جذب تغییر نکند و همان سقف ۴۵ سال که پیش‌تر بود، حفظ شود که ایشان قول مساعدت دادند انشالله.

به گزارش مهر، ابلاغ آیین‌نامه جدید استخدامی اعضای هیئت علمی در تاریخ ۱۶ شهریور ۱۴۰۵، موجی از پرسش‌ها و نگرانی‌ها را در میان متقاضیان ایجاد کرده است. در این آیین‌نامه، حداکثر سن شرکت در فراخوان جذب اعضای هیئت علمی مجدداً به ۴۰ سال کاهش یافته است؛ اقدامی که پس از مدت کوتاهی از اجرای مقررات پیشین (که سقف سنی را به ۴۵ سال افزایش داده بود) صورت می‌گیرد.

متقاضیان با ابراز نگرانی از پیامدهای این تغییر ناگهانی، ضمن اشاره به اینکه بسیاری از آن‌ها طی چهار سال گذشته بر اساس سقف سنی ۴۵ سال، برای ارتقای سوابق پژوهشی و آموزشی خود برنامه‌ریزی کرده‌اند، خواستار شفاف‌سازی در مورد دلایل کارشناسی این بازگشت به روال گذشته شده‌اند.

متقاضیان همچنین ضمن تأکید بر اهمیت «ثبات و پیش‌بینی‌پذیری قوانین» در برنامه‌ریزی‌های شغلی، خواستار پاسخگویی مسئولان در مورد وضعیت حقوقی افرادی شده‌اند که با تغییر این مقررات، امکان شرکت در فراخوان‌های آتی را از دست می‌دهند.