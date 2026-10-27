دست رد معترضان فرانسوی به سینه دولت؛ اعتراضات ادامه دارد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از رویترز، سران جنبش دانشجویی فرانسه اعلام کردند که دولت روز گذشته بسته پیشنهادی ویژه در بخش آموزش در پاسخ به اعتراضات چند هفته گذشته آنها ارائه داده است اما آنها متعهد به تداوم برگزاری تظاهرات هستند چرا که این بسته تمام خواسته های معترضان را شامل نمی شود.

دانشجویان بعد از نشست با مسئولان دولتی در فرانسه اعلام کردند که پیشنهادات ارائه شده کمترین حد از خواسته های برخی دانشجویان در برخی فصول درسی را محقق می کند.

این در حالی است که دولت کنونی فرانسه با بدهی های سنگین برابر با ۱۲۰ درصد از تولید ناخالص داخلی نزدیک شده و نیاز بالای دولت به استقراض جدید با محدودیت هایی روبه رو است. این عوامل توافق بر سر بودجه سال آینده را نیز دشوار کرده است.

هیچ نشانه ای مبنی بر کاهش شدت اعتراضات در فرانسه که طی روزهای گذشته ده ها شهر را درگیر کرده وجود ندارد.