به گزارش خبرنگار مهر، سید محمدرضا هاشمی صبح سه‌شنبه در دیدار با معاون رئیس‌جمهور و رئیس سازمان حفاظت محیط زیست، با اشاره به ظرفیت‌های اقتصادی و طبیعی خراسان جنوبی اظهار کرد: این استان در حوزه‌های مختلف از جمله کشاورزی، گردشگری، معادن و مرز مشترک با افغانستان از ظرفیت‌های قابل توجهی برخوردار است که باید با برنامه‌ریزی مناسب از آن‌ها بهره‌برداری کرد.

استاندار خراسان جنوبی با بیان اینکه نگاه به خراسان جنوبی نباید صرفاً محدود به محرومیت‌های این منطقه باشد، افزود: استان از توانمندی‌های متعددی برخوردار است و در کنار توسعه اقتصادی، حفاظت از منابع طبیعی و محیط زیست نیز از اولویت‌های مدیریت استان به شمار می‌رود.

وی با تأکید بر ضرورت توجه به نیازهای محیط زیستی استان متناسب با وسعت جغرافیایی آن بیان کرد: خراسان جنوبی با حدود ۱۵۱ هزار کیلومترمربع وسعت، گستره زیادی از عرصه‌های طبیعی را در بر می‌گیرد و پیمودن مسیرهای طولانی برای دسترسی به مناطق مختلف استان، ضرورت تقویت امکانات و تجهیزات حفاظتی را دوچندان می‌کند.

هاشمی ادامه داد: با توجه به وسعت استان و گستردگی مناطق تحت مدیریت، لازم است در تخصیص اعتبارات و تأمین امکانات مورد نیاز، شرایط جغرافیایی و حجم مأموریت‌های حفاظتی خراسان جنوبی نیز مورد توجه قرار گیرد.

وی با اشاره به اهمیت مشارکت مردم در حفاظت از محیط زیست گفت: مردم خراسان جنوبی به طبیعت و منابع طبیعی علاقه‌مند هستند و این ظرفیت اجتماعی می‌تواند در کنار فعالیت نیروهای محیط زیست، به حفاظت بهتر از عرصه‌های طبیعی و جلوگیری از تخلفات زیست‌محیطی کمک کند.

استاندار خراسان جنوبی همچنین با قدردانی از اقدامات مجموعه محیط زیست استان، بر ضرورت حفظ مناطق تحت حفاظت و تقویت امکانات مورد نیاز برای انجام مأموریت‌های این مجموعه تأکید کرد.

هاشمی با اشاره به اهمیت تأمین اعتبارات برای اجرای برنامه‌های محیط زیستی استان افزود: مدیریت استان نیز در حد توان، حمایت از حوزه محیط زیست را در اولویت قرار داده است، اما با توجه به وسعت خراسان جنوبی و گستردگی مأموریت‌ها، تقویت زیرساخت‌ها و افزایش پشتیبانی ملی از این بخش ضروری است.