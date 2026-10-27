واکنش اسبقیان به اعمال نظر وزیر ورزش در رای بازی تراکتور و ملوان

به گزارش خبرنگار مهر، کمیته انضباطی فدراسیون فوتبال پس از بررسی همه جانبه اتفاقات مرتبط با لغو بازی ملوان بندرانزلی و تراکتور تبریز که به دلیل آنچه توهین های تماشاگران حاضر در ورزشگاه سیروس قایقران انزلی عنوان شد تصمیم به اعلام رای خود تا ظهر امروز سه شنبه پنجم آبان ماه دارد.

این در حالی است که شایعاتی درباره دخالت سیاسیون نظیر احمد دنیامالی وزیر ورزش به دلیل پیشینه حضورش در جایگاه مدیرعاملی ملوان بندرانزلی و همچنین نحوه رفتار محمدرضا زنوزی مالک باشگاه تراکتور و نفوذ او در بخشی از بدنه دولت چهاردهم مطرح شده است تا نقدهایی نسبت به دخالت افراد غیرمرتبط با بخش حقوقی فدراسیون مطرح شود.

سیدمحمدشروین اسبقیان معاون وزیر ورزش در گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن تکذیب دخالت احمد دنبامالی وزیر ورزش در اعلام رای پرونده بازی ملوان و تراکتور گفت: آقای دنیامالی رئیس مجامع انتخاباتی است. او حق رای قانونی در انتخابات فدراسیون ها را دارد اما وقتی من به عنوان جایگزین او به مجامع می روم حتی به من هم نمی گوید به چه کسی رای دهم. او حق قانونی خودش در این زمینه را نمی خواهد آن وقت با اشراف کاملی که به قانون دارد چطور باید وارد پرونده بازی ملوان و تراکتور شود.

معاون وزیر ورزش افزود: من ایمان دارم ارکان قضایی فدراسیون ها کاملا آزادانه تصمیم می گیرند و امیدوار هستم آنچه عدالت است در اعلام این رای هم رقم بخورد. ملوان و تراکتور مانند سایر تیم های لیگ برتری هوادار دارند و نباید هیچ حقی از هیچ تیمی تضییع شود.