محمدرضا مختاری، ملی‌پوش وزن ۸۲ کیلوگرم تیم کشتی فرنگی سپاهان اصفهان در گفت‌وگو با مهر با بیان اینکه امسال فرصت حضور در ترکیب این تیم را به‌دست آورده است، اظهار کرد: امسال این توفیق نصیب من شد که در خدمت تیم سپاهان اصفهان و مردم عزیز این شهر باشم.

وی افزود: در حال حاضر، رقابت‌های دور رفت لیگ برتر کشتی فرنگی در حال برگزاری است. در یکی از مراحل این دور، تیم ما به‌علت تعداد تیم‌های گروه به میدان نرفت، اما در مرحله جاری مسابقات، کشتی گرفتیم.

مختاری با اشاره به شرایط این تیم در مسابقات خاطرنشان کرد: تا این مرحله، روند پیروزی‌های تیم ما با دو شکست متوقف شده است. به‌نظر می‌رسد در نخستین مسابقه، هنوز بدن کشتی‌گیران به شرایط مطلوب نرسیده بود؛ با این حال، امیدوارم در مرحله بعدی، شرایط تیم بسیار بهتر شود.

کشتی‌گیر وزن ۸۲ کیلوگرم سپاهان اصفهان با اشاره به جایگاه این باشگاه در ورزش کشور گفت: همان‌طور که می‌دانید، سپاهان باشگاهی حرفه‌ای در سطح کشور است و امسال نیز با تشکیل تیم کشتی فرنگی وارد این رقابت‌ها شده است. کشتی‌گیران تیم با تمام توان برای سپاهان مبارزه می‌کنند و امیدوارم در پایان مسابقات، بهترین نتیجه برای این باشگاه رقم بخورد.