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۵ آبان ۱۴۰۵، ۱۰:۲۱

تاکید امام جمعه گناوه بر گسترش حمایت‌ها از بیماران خاص

تاکید امام جمعه گناوه بر گسترش حمایت‌ها از بیماران خاص

گناوه- امام جمعه گناوه با تأکید بر ضرورت گسترش چتر حمایتی بیمه، خواستار توجه بیشتر به زوج‌های نابارور، بیماران خاص و صعب‌العلاج و اقشار نیازمند حمایت شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی صبح سه شنبه در دیدار با رئیس بیمه سلامت گناوه به مناسبت هفته بیمه سلامت ضمن قدردانی از خدمات و تلاش‌های مجموعه بیمه سلامت، بر ضرورت تقویت حمایت‌های بیمه‌ای و گسترش دسترسی اقشار مختلف جامعه به خدمات درمانی تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت حمایت از زوج‌های نابارور، اظهار کرد: تسهیل دسترسی این زوج‌ها به خدمات درمانی و کمک به تأمین هزینه‌های مرتبط با درمان ناباروری، می‌تواند در کاهش مشکلات خانواده‌ها و حمایت از فرزندآوری مؤثر باشد و لازم است این موضوع مورد توجه جدی قرار گیرد.

امام جمعه گناوه همچنین با تأکید بر ضرورت حمایت مستمر از بیماران خاص و مبتلایان به بیماری‌های صعب‌العلاج، خواستار تقویت خدمات بیمه‌ای برای این گروه‌ها شد و افزود: هزینه‌های بالای درمان نباید موجب محرومیت بیماران از خدمات مورد نیاز شود و گسترش حمایت‌های بیمه‌ای می‌تواند نقش مهمی در کاهش فشارهای مالی بر بیماران و خانواده‌های آنان داشته باشد.

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به لزوم گسترش چتر حمایتی بیمه در حوزه‌های راهبردی، بر ضرورت شناسایی نیازهای گروه‌های مختلف جامعه و توجه ویژه به اقشار آسیب‌پذیر تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به شرایط شغلی ملوانان و اهمیت برخورداری این قشر از حمایت‌های بیمه‌ای، خواستار توجه ویژه به وضعیت بیمه‌ای آنان و بررسی راهکارهای تقویت پوشش بیمه‌ای متناسب با شرایط شغلی و نیازهای این گروه شد.

امام جمعه گناوه در پایان توسعه خدمات بیمه سلامت، حمایت هدفمند از بیماران و اقشار نیازمند و تلاش برای کاهش دغدغه‌های درمانی خانواده‌ها را از ضرورت‌های مهم حوزه سلامت دانست و بر تداوم اقدامات حمایتی در این زمینه تأکید کرد.

۴۵ هزار و ۷۰۰ نفر تحت پوشش بیمه سلامت

رئیس بیمه سلامت شهرستان گناوه در این دیدار گزارشی از وضعیت پوشش بیمه‌ای و خدمات حمایتی این مجموعه ارائه کرد.

حیدر نیکونژاد، گفت: در حال حاضر ۴۵ هزار و ۷۰۰ نفر از جمعیت شهرستان گناوه تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند.

وی با اشاره به رویکرد عدالت‌محور در توزیع خدمات، تصریح کرد: پوشش اقشار مختلف جامعه شهری و روستایی بر اساس آزمون وسع صورت می‌گیرد تا حمایت‌ها به دست نیازمندترین افراد برسد.

رئیس بیمه سلامت گناوه با تاکید بر تسهیلات ارائه شده به اقشار آسیب‌پذیر، خاطرنشان کرد: بر اساس سیاست‌های حمایتی، بیمه‌شدگان دهک‌های یک تا پنج به‌صورت رایگان تحت پوشش قرار گرفته‌اند و برای دهک‌های ۶ تا ۹ نیز تخفیف‌های ویژه‌ای بین ۳۰ تا ۶۰ درصد در نظر گرفته شده است.

نیکونژاد همچنین به دستاوردهای درمانی این مرکز در حوزه بیماری‌های خاص و صعب العلاج اشاره کرد و افزود: شناسایی و تحت پوشش قرار گرفتن ۱۳۰ نوع بیماری خاص و صعب‌العلاج از جمله پوشش کامل هزینه‌های رادیوتراپی برای بیماران سرطانی، از جمله اولویت‌های اجرایی ما است.

وی در ادامه به ارائه خدمات توانبخشی برای معلولین تحت پوشش سازمان بهزیستی و همچنین پوشش هزینه‌های درمان ناباروری به عنوان بخش مهمی از خدمات حمایتی اشاره کرد.

کد مطلب 6991100

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