به گزارش خبرنگار مهر، حجت‌الاسلام سید عبدالهادی رکنی حسینی صبح سه شنبه در دیدار با رئیس بیمه سلامت گناوه به مناسبت هفته بیمه سلامت ضمن قدردانی از خدمات و تلاش‌های مجموعه بیمه سلامت، بر ضرورت تقویت حمایت‌های بیمه‌ای و گسترش دسترسی اقشار مختلف جامعه به خدمات درمانی تأکید کرد.

وی با اشاره به اهمیت حمایت از زوج‌های نابارور، اظهار کرد: تسهیل دسترسی این زوج‌ها به خدمات درمانی و کمک به تأمین هزینه‌های مرتبط با درمان ناباروری، می‌تواند در کاهش مشکلات خانواده‌ها و حمایت از فرزندآوری مؤثر باشد و لازم است این موضوع مورد توجه جدی قرار گیرد.

امام جمعه گناوه همچنین با تأکید بر ضرورت حمایت مستمر از بیماران خاص و مبتلایان به بیماری‌های صعب‌العلاج، خواستار تقویت خدمات بیمه‌ای برای این گروه‌ها شد و افزود: هزینه‌های بالای درمان نباید موجب محرومیت بیماران از خدمات مورد نیاز شود و گسترش حمایت‌های بیمه‌ای می‌تواند نقش مهمی در کاهش فشارهای مالی بر بیماران و خانواده‌های آنان داشته باشد.

حجت الاسلام رکنی حسینی با اشاره به لزوم گسترش چتر حمایتی بیمه در حوزه‌های راهبردی، بر ضرورت شناسایی نیازهای گروه‌های مختلف جامعه و توجه ویژه به اقشار آسیب‌پذیر تأکید کرد.

وی همچنین با اشاره به شرایط شغلی ملوانان و اهمیت برخورداری این قشر از حمایت‌های بیمه‌ای، خواستار توجه ویژه به وضعیت بیمه‌ای آنان و بررسی راهکارهای تقویت پوشش بیمه‌ای متناسب با شرایط شغلی و نیازهای این گروه شد.

امام جمعه گناوه در پایان توسعه خدمات بیمه سلامت، حمایت هدفمند از بیماران و اقشار نیازمند و تلاش برای کاهش دغدغه‌های درمانی خانواده‌ها را از ضرورت‌های مهم حوزه سلامت دانست و بر تداوم اقدامات حمایتی در این زمینه تأکید کرد.

۴۵ هزار و ۷۰۰ نفر تحت پوشش بیمه سلامت

رئیس بیمه سلامت شهرستان گناوه در این دیدار گزارشی از وضعیت پوشش بیمه‌ای و خدمات حمایتی این مجموعه ارائه کرد.

حیدر نیکونژاد، گفت: در حال حاضر ۴۵ هزار و ۷۰۰ نفر از جمعیت شهرستان گناوه تحت پوشش بیمه سلامت قرار دارند.

وی با اشاره به رویکرد عدالت‌محور در توزیع خدمات، تصریح کرد: پوشش اقشار مختلف جامعه شهری و روستایی بر اساس آزمون وسع صورت می‌گیرد تا حمایت‌ها به دست نیازمندترین افراد برسد.

رئیس بیمه سلامت گناوه با تاکید بر تسهیلات ارائه شده به اقشار آسیب‌پذیر، خاطرنشان کرد: بر اساس سیاست‌های حمایتی، بیمه‌شدگان دهک‌های یک تا پنج به‌صورت رایگان تحت پوشش قرار گرفته‌اند و برای دهک‌های ۶ تا ۹ نیز تخفیف‌های ویژه‌ای بین ۳۰ تا ۶۰ درصد در نظر گرفته شده است.

نیکونژاد همچنین به دستاوردهای درمانی این مرکز در حوزه بیماری‌های خاص و صعب العلاج اشاره کرد و افزود: شناسایی و تحت پوشش قرار گرفتن ۱۳۰ نوع بیماری خاص و صعب‌العلاج از جمله پوشش کامل هزینه‌های رادیوتراپی برای بیماران سرطانی، از جمله اولویت‌های اجرایی ما است.

وی در ادامه به ارائه خدمات توانبخشی برای معلولین تحت پوشش سازمان بهزیستی و همچنین پوشش هزینه‌های درمان ناباروری به عنوان بخش مهمی از خدمات حمایتی اشاره کرد.