ادعای هاآرتص درباره اختلاف ترامپ و نتانیاهو بر سر ایران

به گزارش خبرگزاری مهر، روزنامه عبری زبان هاآرتص گزارش داد که ترامپ بنا به درخواست نتانیاهو مجبور شد برای دومین بار در خصوص حمایت از نامزدی وی در انتخابات پارلمانی طی کمتر از یک هفته موضع گیری کند.
در این گزارش ادعا شده است که نتانیاهو فشارهای زیادی بر ترامپ برای تشدید درگیری با ایران قبل از انتخابات پارلمانی رژیم صهیونیستی وارد آورد. ایران نیز تهدید کرد که اراضی اشغالی را هدف قرار خواهد داد و ترامپ با درخواست نتانیاهو مخالفت کرد.
هاآرتص اضافه کرد که نتانیاهو برای شعله ور کردن مجدد جنگ با ایران با فرماندهان ارتش رژیم صهیونیستی به صورت مستقیم درگیر شد.
این روزنامه تاکید کرد که نتانیاهو برای باقی ماندن در قدرت تا آخرین لحظه تلاش می کند.
این در حالی است که تمام سیاست های جنگ طلبانه آمریکا و رژیم صهیونیستی علیه کشورهای منطقه به ویژه ایران با هماهنگی سران دو طرف اتخاذ می شود.
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