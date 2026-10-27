ادعای هاآرتص درباره اختلاف ترامپ و نتانیاهو بر سر ایران

روزنامه عبری زبان هاآرتص مدعی وجود اختلاف میان ترامپ و نتانیاهو بر سر تجاوز به ایران قبل از انتخابات اسرائیل شد.