به گزارش خبرنگار مهر، تیم‌های فوتبال استقلال ایران و شباب الاهلی امارات از ساعت ۱۹:۳۰ امروز سه‌شنبه پنجم آبان در ورزشگاه راشد دبی از هفته سوم لیگ نخبگان در حالی به مصاف هم می‌روند که هر دو تیم با کسب ۶ امتیاز از دو مسابقه نخست خود، برای ادامه روند پیروزی‌هایشان تلاش می‌کنند.

استقلال با هدایت سهراب بختیاری‌زاده شروع خوبی در این رقابت‌ها داشته و برابر السد و الغرافه قطر به پیروزی رسیده است. آبی‌پوشان حالا در شرایطی به میدان می‌روند که کسب امتیاز در زمین حریف می‌تواند موقعیت آنها را در جمع مدعیان منطقه غرب تقویت کند.

البته بازی در خانه شباب الاهلی، آزمون ساده‌ای برای استقلال نخواهد بود. نماینده امارات نیز دو مسابقه نخست خود را با پیروزی پشت سر گذاشته و برابر تراکتور ایران و الاتحاد عربستان به برتری رسیده است. به همین دلیل، نتیجه این مسابقه می‌تواند تأثیر مستقیمی بر وضعیت دو تیم در بالای جدول داشته باشد.

دو ملی‌پوش ایرانی در ترکیب شباب الاهلی

سردار آزمون و سعید عزت‌اللهی دو بازیکن باتجربه تیم ملی فوتبال ایران جزو مهم ترین بازیکنان این تیم اماراتی در بازی امشب شناخته می شوند که نقش مهمی در برنامه‌های تاکتیکی این تیم بخصوص در ساختار تهاجمی می توانند ایفا کنند.

آزمون با توانایی تمام‌کنندگی و حضور مؤثر در محوطه جریمه، تهدیدی جدی برای خط دفاع استقلال خواهد بود. عزت‌اللهی نیز با قدرت بازی‌خوانی و توانایی حضور در نبردهای میانه میدان می‌تواند در کنترل جریان مسابقه نقش داشته باشد. مهار این دو بازیکن، یکی از چالش‌های مهم کادر فنی استقلال در دبی خواهد بود.

همچنین شباب الاهلی دو بازیکن ایرانی دیگر خود را در اختیار ندارد. رضا غندی‌پور مهاجم جوان این تیم و مرصاد سیفی مدافع چپ شباب به دلیل مصدومیت نمی‌توانند برابر استقلال به میدان بروند. به این ترتیب، از میان چهار بازیکن ایرانی شباب الاهلی، تنها آزمون و عزت‌اللهی برای این مسابقه در دسترس هستند.

استقلال به دنبال ادامه روند موفق آسیایی

استقلال در دو بازی گذشته نشان داده است که توانایی کسب نتیجه در رقابت‌های آسیایی را دارد، اما تداوم این روند مقابل تیمی که آن هم با ۶ امتیاز وارد زمین می‌شود. شاید لازم است استقلال بیش از پیش به تمرکز دفاعی و استفاده بهتر از موقعیت‌ها توجه کند تا شبیه به چند بازی اخیر در داخل کشور به مشکل نخورد.

در چنین شرایطی تقابل دو تیم ۶ امتیازی می‌تواند یکی از دیدارهای مهم هفته سوم منطقه غرب لیگ نخبگان باشد که استقلال برای ادامه شروع امیدوارکننده خود در لیگ نخبگان، به امتیاز آن نیاز دارد.