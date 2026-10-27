وزارت بهداشت منبع تعارض نباشد؛ توجه به جایگاه آزمایشگاه

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا امینی فرد، روز سه‌شنبه پنجم آبان ۱۴۰۵ در بیست و هشتمین کنگره ملی سالانه آسیب شناسی ایران در مرکز همایش‌های ایران مال، گفت: کنگره امسال را در شرایط خاصی برگزار می کنیم و در حوزه سلامت با مشکلات زیادی مواجه هستیم.

وی افزود: در طول این سال‌ها حوزه آزمایشگاه و پاتولوژی، فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرده است.

امینی فرد گفت: باید بپذیریم طب پایه پزشکی خیلی مهم است و لازم است وزارت بهداشت منبع تعارض نباشد.

وی افزود: حوزه طب آزمایشگاه و آسیب شناسی، با قدرت زیادی پیش می رود و پاتولوژیست ها حرف اول را در تشخیص بیماری ها می زنند.

امینی فرد ادامه داد: بخش عمده تجهیزات و کیت‌های ما وارداتی است و ما شاهد افزایش شدید قیمت ها هستیم.

وی افزود: ما از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گلایه داریم که چرا یکبار از انجمن آسیب شناسی دعوت نکرده و حرف های ما نمی شنوند.

امینی فرد گفت: هر چقدر در حوزه تشخیص دچار محدودیت شویم، درمان با مشکل مواجه خواهد شد. بنابراین، یکبار برای همیشه تعرفه آزمایشگاه و پاتولوژی را در سال ۱۴۰۶، حل کنید.

فرشاد نقشوار، رئیس کنگره گفت: پاتولوژی نقش مهمی در نظام سلامت کشور دارد.

وی افزود: تقاضا دارم از مسئولان کشور، متوجه اهمیت پایه پزشکی و جایگاه آسیب شناسی باشند.

نقشوار ادامه داد: این کنگره می تواند محلی برای هم اندیشی و همفکری برای برطرف کردن چالش های رشته آسیب شناسی در کشور باشد.

وی افزود: تعرفه‌ها، یکی از چالش‌های حرفه آسیب شناسی است.

نقشوار گفت: دستیاران پاتولوژی، سرمایه های ارزشمند کشور هستند که دغدغه های زیادی دارند.

ستوده انواری، دبیر علمی کنگره نیز اظهار داشت: پاتولوژی قلب تپنده در تشخیص و درمان بیماری ها است.

وی افزود: در ایام برگزاری کنگره، شاهد برپایی پنل ها و کارگاه‌های علمی برای همکاران خواهیم بود.

مهران قهرمانی، دبیر اجرایی کنگره نیز گفت: کنگره امسال از حدود ۸ ماه پیش کلید خورد.

وی افزود: این کنگره با بیش از ۵ هزار عضو، از پشتوانه محکمی برخوردار است.

قهرمانی گفت: بیش از ۱۰۰ شرکت آزمایشگاهی در کنگره حضور دارند.