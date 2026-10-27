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۵ آبان ۱۴۰۵، ۹:۳۲

وزارت بهداشت منبع تعارض نباشد؛ توجه به جایگاه آزمایشگاه

وزارت بهداشت منبع تعارض نباشد؛ توجه به جایگاه آزمایشگاه

رئیس انجمن علمی آسیب شناسی ایران، از وزارت بهداشت درخواست کرد وارد جریاناتی نشود که منبع تعارض در رشته‌های مختلف پزشکی هستند.

به گزارش خبرنگار مهر، محمدرضا امینی فرد، روز سه‌شنبه پنجم آبان ۱۴۰۵ در بیست و هشتمین کنگره ملی سالانه آسیب شناسی ایران در مرکز همایش‌های ایران مال، گفت: کنگره امسال را در شرایط خاصی برگزار می کنیم و در حوزه سلامت با مشکلات زیادی مواجه هستیم.

وی افزود: در طول این سال‌ها حوزه آزمایشگاه و پاتولوژی، فراز و نشیب‌های زیادی را تجربه کرده است.

امینی فرد گفت: باید بپذیریم طب پایه پزشکی خیلی مهم است و لازم است وزارت بهداشت منبع تعارض نباشد.

وی افزود: حوزه طب آزمایشگاه و آسیب شناسی، با قدرت زیادی پیش می رود و پاتولوژیست ها حرف اول را در تشخیص بیماری ها می زنند.

امینی فرد ادامه داد: بخش عمده تجهیزات و کیت‌های ما وارداتی است و ما شاهد افزایش شدید قیمت ها هستیم.

وی افزود: ما از کمیسیون بهداشت و درمان مجلس گلایه داریم که چرا یکبار از انجمن آسیب شناسی دعوت نکرده و حرف های ما نمی شنوند.

امینی فرد گفت: هر چقدر در حوزه تشخیص دچار محدودیت شویم، درمان با مشکل مواجه خواهد شد. بنابراین، یکبار برای همیشه تعرفه آزمایشگاه و پاتولوژی را در سال ۱۴۰۶، حل کنید.

فرشاد نقشوار، رئیس کنگره گفت: پاتولوژی نقش مهمی در نظام سلامت کشور دارد.

وی افزود: تقاضا دارم از مسئولان کشور، متوجه اهمیت پایه پزشکی و جایگاه آسیب شناسی باشند.

نقشوار ادامه داد: این کنگره می تواند محلی برای هم اندیشی و همفکری برای برطرف کردن چالش های رشته آسیب شناسی در کشور باشد.

وی افزود: تعرفه‌ها، یکی از چالش‌های حرفه آسیب شناسی است.

نقشوار گفت: دستیاران پاتولوژی، سرمایه های ارزشمند کشور هستند که دغدغه های زیادی دارند.

ستوده انواری، دبیر علمی کنگره نیز اظهار داشت: پاتولوژی قلب تپنده در تشخیص و درمان بیماری ها است.

وی افزود: در ایام برگزاری کنگره، شاهد برپایی پنل ها و کارگاه‌های علمی برای همکاران خواهیم بود.

مهران قهرمانی، دبیر اجرایی کنگره نیز گفت: کنگره امسال از حدود ۸ ماه پیش کلید خورد.

وی افزود: این کنگره با بیش از ۵ هزار عضو، از پشتوانه محکمی برخوردار است.

قهرمانی گفت: بیش از ۱۰۰ شرکت آزمایشگاهی در کنگره حضور دارند.

کد مطلب 6991109
حبیب احسنی پور

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