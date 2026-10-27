فراخوان پروژه « ۲۰ و ۴ دگرگونه اجرا» مجموعه تئاتر شهر منتشر شد

به گزارش روابط عمومی مجموعه تئاتر شهر، مجموعه تئاتر شهر با هدف شناسایی «تجربه های خلاقانه»، گسترش «مرزهای زبان هنر نمایش» و معرفی «هنرمندان نوگرای عرصه تئاتر»، فراخوان پروژه «۲۰ و ۴ دگرگونه اجرا» برای اجرا در سال ۱۴۰۶ را منتشر کرد.

در متن فراخوان آمده است:

تئاتر پیش از آنکه ساختمان و سالن باشد، هنرمند است - ذهنی که می‌سازد، بدنی که روایت می‌کند و صدایی که هنوز شنیده نشده است.

«۲۰ و ۴ دگرگونه اجرا» از همین نقطه آغاز می‌شود: از باور به هنرمند، به ویژه هنرمندی که هنوز نامش را نمی‌دانیم.

در سراسراین سرزمین، در شهرهای بزرگ و کوچک، در دانشگاه‌ها و اتاق‌های تمرین، هنرمندانی هستند که سالهاست در سکوت تجربه می‌کنند؛ می‌نویسند و تمرین می‌کنند، بی آنکه صحنه‌ای رسمی به رویشان گشوده شده باشد. این رویداد برای یافتن همان نام‌های گمنام است؛ برای آنها که سرمایه‌شان شهرت نیست، بلکه جسارت و تخیل است.

«۲۰و۴ دگرگونه اجرا» در جستوجوی صورت‌های دیگر اجراست؛ صورت‌هایی که از بدن، صدا، سکوت، حرکت و رابطه‌ای تازه با مخاطب ساخته می‌شوند. اینجا قرار نیست همه شبیه هم باشند. هر هنرمند می‌تواند با زبان خودش حرف بزند، حتی اگر آن زبان هنوز در حال کشف باشد. دگرگونه بودن یعنی شهامت متفاوت دیدن، نه از سر مد، بلکه از سر ضرورت درونی اثر.

کارگاه نمایش و تالار سایه در این رویداد فقط دو سالن نیستند؛ دو فرصت اند برای دیده شدن و گفتگو. بیست اثر در کارگاه نمایش و چهار اثر در تالار سایه، تصویری از تئاتر فردا می‌سازند؛ تئاتری که از دل نسل تازه و نگاه های کمتر دیده شده بیرون می‌آید.

این نوشتار دعوتی است بی واسطه به همه هنرمندان، به ویژه گمنامان پرایده؛ صحنه منتظر شماست.

متن فراخوان پروژه «۲۰ و ۴ دگر گونه اجرا» را اینجا بخوانید.