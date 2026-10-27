شریفی: شاهرود دبیرخانه دائمی «طرح ملی هر دانش آموز یک مهارت» شد

قاسم شریفی در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به اجرای طرح ملی هر دانش آموز یک مهارت در سراسر کشور بیان کرد: یکی از نقاط عطف این طرح ملی این است که شهرستان شاهرود به عنوان دبیرخانه دائمی آن انتخاب شده است.

وی با بیان اینکه دبیرخانه کشوری طرح ملی هر دانش آموز یک مهارت در آموزش و پرورش شاهرود فرصت خوبی برای اجرای هر چه بهتر این طرح در استان سمنان است، افزود: نواختن زنگ و رونمایی از پوستر اجرای طرح ملی «هر دانش آموز، یک مهارت» در مدارس متوسطه اول شاهرود برگزار شد.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان با بیان اینکه شناسایی استعدادهای دانش آموزان برای مهارت آموزی از اهداف این طرح ملی است، گفت: این طرح می کوشد تا نسبت به پرورش توانمندی های دانش آموزان و آماده سازی آنان برای آینده و تسهیل اشتغال آنان، اقدام کند.

شریفی با بیان اینکه طرح ملی هر دانش آموز یک مهارت فرصتی برای یادگیری مهارت ها برای دانش آموزان مقطع دبیرستان محسوب می شود، گفت: تقویت مهارت های دانش آموزان در بخش های مختلف از محورهای این طرح است.

وی با بیان اینکه این طرح همچنین تلاش می کند تا دانش آموزان بتوانند آموخته های خود را در صحنه عمل بیازمایند و بتوانند آنها را در عمل نیز به کار گیرند، تاکید کرد: طرح ملی «هر دانش آموز، یک مهارت» در مدارس متوسطه اول شهرستان شاهرود اجرایی شده است.

مدیرکل آموزش و پرورش استان سمنان همچنین از توسعه رشته های مهارتی در این استان خبر داد و ابراز کرد: مهارت آموزی به دانش آموزان این فرصت را می دهد تا در آینده موفق تر عمل کنند.

گفتنی است این طرح در مدارس دخترانه و پسرانه متوسطه اول شهرستان شاهرود در حال اجرا است و دانش آموزان نیز همراهی خوبی با این طرح داشته باشند.