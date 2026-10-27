به گزارش خبرنگار مهر، سعید ابراهیمی صبح سه‌شنبه در نشست خبری با اشاره به اینکه بودجه شهرداری اصفهان بدون سازمان‌ها ۵۷ تا ۵۸ همت (هزار میلیارد تومان) و با احتساب سازمان‌ها و شرکت‌های با مالکیت بالای ۵۰ درصد حدود ۶۵ همت است، اظهار کرد: این نسبت هفتاد-سی عمرانی به جاری حدود ۲۵ تا ۳۰ سال است که در شهرداری اصفهان رعایت می‌شود و در عملکرد واقعی نیز به طور تقریبی همین نسبت محقق شده است.

وی با ارائه آمار تحقق بودجه در چهارساله دوره ششم مدیریت شهری اصفهان، خاطرنشان کرد: بودجه سال ۱۴۰۰ معادل ۷.۸ همت با عملکرد ۷.۴ همت بود و سال ۱۴۰۱ بودجه شهرداری به ۱۱.۶ همت با عملکرد ۱۱.۲ همت رسید.

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع شهرداری اصفهان ادامه داد: در سال ۱۴۰۲ بودجه شهرداری حدود ۲۰ همت با عملکرد ۱۶.۸ همت و سال ۱۴۰۳ عملکرد ۲۷ همت و سال ۱۴۰۴ عملکرد ۳۶ همت بوده است.

ابراهیمی با بیان اینکه میانگین تحقق منابع در بازه بلندمدت حدود ۸۵ درصد است، افزود: با وجود محدودیت‌های ناشی از شرایط خاص سال گذشته، اولویت‌بندی پروژه‌ها باعث شد فعالیت‌های عمرانی متوقف نشود.

۲ هزار ۶۵۳ پروژه جدید از ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ در اصفهان تعریف شد

وی با اشاره به اینکه از سال ۱۴۰۰ تا ۱۴۰۴ حدود ۲ هزار و ۶۵۳ پروژه جدید تعریف شده، اضافه کرد: از این تعداد تاکنون یک هزار و ۷۱۵ پروژه به اتمام رسیده است.

به گفته معاون برنامه‌ریزی شهرداری اصفهان، هم اینک حدود ۹۵۶ پروژه فعال در سطوح مختلف وجود دارد.

ابراهیمی با اشاره به اینکه شهرداری اصفهان ظرفیت تعریف و اجرای حدود یکهزار پروژه در سال را دارد، خاطرنشان کرد: نزدیک به ۲۰۰ مورد پروژه‌ها می توانند جزو پروژه های شاخص و با وزن ریالی بالا مانند قطار شهری، رینگ‌ها، تصفیه‌خانه‌ها و عرصه‌های بزرگ فضای سبز تعریف شوند.

وی درباره پیشرفت فیزیکی سبد پروژه‌ها گفت: بر اساس برنامه‌ریزی باید به ۵۳ درصد پیشرفت می‌رسیدیم اما در حال حاضر حدود ۳۲ درصد محقق شده و حدود ۲۰ درصد عقب‌ماندگی وجود دارد.

معاون برنامه‌ریزی شهرداری اصفهان تصریح کرد: این فاصله ناشی از محدودیت منابع، پیچیدگی‌های اجرایی و محیط متغیر شهری است و با پایش هفتگی پروژه‌های کلیدی در دفتر شهردار پیگیری می‌شود.

مشارکت شهروندان در بودجه‌ریزی پروژه‌های شهری

ابراهیمی با بیان اینکه از چند سال پیش برنامه عملیاتی دوسالانه تدوین می‌شود تا پروژه‌ها از مرحله تعریف تا اجرا پوشش داده شوند، افزود: برنامه عملیاتی ۱۴۰۶-۱۴۰۷ تدوین شده و حوزه‌ها بر اساس آن بودجه ۱۴۰۶ را تنظیم می‌کنند؛ همچنین مشارکت شهروندان در بودجه‌ریزی در دو مرحله انجام می‌شود که ابتدا پیشنهادها دریافت و سپس درباره فهرست پروژه‌ها تصمیم‌گیری صورت می‌گیرد.

وی افزود: حدود ۵۵۰ شاخص در داشبورد کلان برنامه رصد می‌شود و نظام ارزیابی عملکرد با الگوهای نوین در حال تقویت است.

رصدخانه شهری اصفهان راه اندازی می‌شود

معاون برنامه‌ریزی و توسعه منابع شهرداری اصفهان به رونمایی هجدهمین آمارنامه شهر اصفهان اشاره کرد و گفت: این آمارنامه ۱۸ سال داده آماری را در بیش از ۲۰ فصل استاندارد منتشر می‌کند و حدود ۶۰ دستگاه اجرایی در تهیه آن مشارکت دارند ضمن اینکه فصل مدیریت شهری نیز به آن اضافه شده است.

ابراهیمی خاطرنشان کرد: همچنین رصدخانه شهری در فضایی حدود ۴۰۰ مترمربعی در حال آماده‌سازی است تا جلسات شورای معاونان و برنامه‌ریزی به‌صورت داده‌محور برگزار شود و تعاملات با سایر نهادهای متولی شهر نیز در آن شکل بگیرد.

وی با اشاره به حضور شهرداری اصفهان در جایزه ملی تعالی سازمانی از سال ۱۳۹۷ گفت: در سال ۱۴۰۴ تندیس نقره‌ای با امتیاز ۵۸۷ کسب شد.

معاون برنامه‌ریزی شهرداری اصفهان تصریح کرد: اصفهان تنها شهری است که در این عرصه رتبه برتر دارد و عضو کمیته علمی تعالی کشور است؛ در ارزیابی‌ها سه هزار و ۷۴۴ نقطه قابل بهبود شناسایی شده و صدها پروژه بهبود تعریف شده است.

ابراهیمی با بیان اینکه هدف، حفظ تندیس نقره‌ای و حرکت به‌سوی تندیس زرین است، ادامه داد: سند بهره‌وری شهر اصفهان با همکاری سازمان ملی بهره‌وری تدوین و ۵۳۲ شاخص بهره‌وری با جزئیات کامل تعریف شده که در داشبوردهای مدیریتی رصد می‌شود.

کاربران اپلیکیشن اصفهان‌من به ۱.۲ میلیون نفر رسید

معاون برنامه‌ریزی شهرداری اصفهان با بیان اینکه اپلیکیشن "اصفهان‌من" حدود ۱.۲ میلیون کاربر فعال دارد و رضایت ۸۷ درصدی از آن ثبت شده، گفت: هدف این است که این بستر به سکوی جامع خدمات شهروندی تبدیل شود ضمن اینکه همزمان روی امنیت اطلاعات، پایداری سرویس‌ها و توسعه خدمات غیرحضوری کار می‌شود.

ابراهیمی در پاسخ به پرسش درباره خسارات جنگ اخیر گفت: حدود ۱۳ هزار واحد مسکونی در شهر اصفهان آسیب دیدند که به طور عمده خسارت جزئی بوده است.

به گفته وی، برآورد اولیه خسارت شهرداری اصفهان حدود ۱۳ تا ۱۴ همت است که تاکنون ۶.۳ همت آن با مستندات به وزارت کشور ارسال شده است.

معاون برنامه ریزی شهرداری اصفهان در حوزه سرمایه انسانی نیز به حجم بالای امور اداری اشاره کرد و گفت: در سال جاری تعداد قابل توجهی ابلاغ و حکم صادر شده و برنامه‌های آموزش تخصصی و پایش سلامت جسمی و روانی کارکنان با همکاری دانشگاه در حال اجراست.

ابراهیمی تأکید کرد: معاونت برنامه‌ریزی خود را بازوی پشتیبان علمی و فنی مدیریت شهری می‌داند و با رویکرد حکمرانی داده‌مبنا، اولویت‌بندی پروژه‌ها، پایش مستمر و مشارکت شهروندان به‌دنبال افزایش اثربخشی خدمات و توسعه پایدار شهر است.