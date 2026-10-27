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۵ آبان ۱۴۰۵، ۹:۱۵

اعزام ۴۴ زائر اولی فومن به مشهد مقدس در قالب طرح مهر درخشان رضوی

اعزام ۴۴ زائر اولی فومن به مشهد مقدس در قالب طرح مهر درخشان رضوی

فومن- دبیر کانون تخصصی زیارت خدمت رضوی گیلان از اعزام ۴۴ زائر اولی شهرستان فومن در قالب طرح «مهر درخشان رضوی» به مشهد مقدس خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حامد نقوی صبح سه شنبه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: ۴۴ زائر اولی شهرستان فومن در قالب طرح «مهر درخشان رضوی» با هدف زیارت بارگاه منور حضرت امام رضا(ع) از مصلای فومن عازم مشهد مقدس شدند.

وی افزود: این کاروان ساعت ۱۳:۳۰ با یک دستگاه اتوبوس حرکت کرد و زائران به مدت سه روز میهمان آستان قدس رضوی خواهند بود و از خدمات اقامتی و برنامه‌های فرهنگی و معنوی این آستان مقدس بهره‌مند می‌شوند.

دبیر کانون تخصصی زیارت خدمت رضوی استان گیلان با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این سفر بیان کرد: تشرف به حرم مطهر رضوی، حضور در رواق دارالهدایه و شرکت در مراسم روضه‌خوانی از جمله برنامه‌های فرهنگی و معنوی این کاروان است.

نقوی بازدید از موزه آستان قدس رضوی و حضور در نمایشگاه «حکایت آفتاب» را از دیگر برنامه‌های این سفر عنوان کرد و گفت: این برنامه‌ها با هدف آشنایی بیشتر زائران با تاریخ، فرهنگ و معارف رضوی پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: زائران در مدت اقامت خود در مشهد مقدس، میهمان زائرسرای حضرت رضا(ع) خواهند بود و از یک وعده غذایی در مهمان‌سرای حضرت نیز بهره‌مند می‌شوند.

دبیر کانون تخصصی زیارت خدمت رضوی استان گیلان با اشاره به اهداف اجرای طرح «مهر درخشان رضوی» خاطرنشان کرد: این طرح با هدف فراهم‌کردن فرصت زیارت برای افرادی اجرا می‌شود که تاکنون توفیق تشرف به حرم مطهر امام رضا(ع) را نداشته‌اند.

نقوی افزود: فراهم‌کردن زمینه بهره‌مندی این افراد از فضای معنوی بارگاه رضوی و برنامه‌های فرهنگی و معرفتی آستان قدس رضوی، از اهداف این طرح است تا نخستین سفر زیارتی آنان به تجربه‌ای معنوی و خاطره‌ای ماندگار تبدیل شود.

کد مطلب 6991121

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