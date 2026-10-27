اعزام ۴۴ زائر اولی فومن به مشهد مقدس در قالب طرح مهر درخشان رضوی

به گزارش خبرنگار مهر، حامد نقوی صبح سه شنبه در گفتگو با رسانه ها اظهار کرد: ۴۴ زائر اولی شهرستان فومن در قالب طرح «مهر درخشان رضوی» با هدف زیارت بارگاه منور حضرت امام رضا(ع) از مصلای فومن عازم مشهد مقدس شدند.

وی افزود: این کاروان ساعت ۱۳:۳۰ با یک دستگاه اتوبوس حرکت کرد و زائران به مدت سه روز میهمان آستان قدس رضوی خواهند بود و از خدمات اقامتی و برنامه‌های فرهنگی و معنوی این آستان مقدس بهره‌مند می‌شوند.

دبیر کانون تخصصی زیارت خدمت رضوی استان گیلان با اشاره به برنامه‌های پیش‌بینی‌شده برای این سفر بیان کرد: تشرف به حرم مطهر رضوی، حضور در رواق دارالهدایه و شرکت در مراسم روضه‌خوانی از جمله برنامه‌های فرهنگی و معنوی این کاروان است.

نقوی بازدید از موزه آستان قدس رضوی و حضور در نمایشگاه «حکایت آفتاب» را از دیگر برنامه‌های این سفر عنوان کرد و گفت: این برنامه‌ها با هدف آشنایی بیشتر زائران با تاریخ، فرهنگ و معارف رضوی پیش‌بینی شده است.

وی ادامه داد: زائران در مدت اقامت خود در مشهد مقدس، میهمان زائرسرای حضرت رضا(ع) خواهند بود و از یک وعده غذایی در مهمان‌سرای حضرت نیز بهره‌مند می‌شوند.

دبیر کانون تخصصی زیارت خدمت رضوی استان گیلان با اشاره به اهداف اجرای طرح «مهر درخشان رضوی» خاطرنشان کرد: این طرح با هدف فراهم‌کردن فرصت زیارت برای افرادی اجرا می‌شود که تاکنون توفیق تشرف به حرم مطهر امام رضا(ع) را نداشته‌اند.

نقوی افزود: فراهم‌کردن زمینه بهره‌مندی این افراد از فضای معنوی بارگاه رضوی و برنامه‌های فرهنگی و معرفتی آستان قدس رضوی، از اهداف این طرح است تا نخستین سفر زیارتی آنان به تجربه‌ای معنوی و خاطره‌ای ماندگار تبدیل شود.